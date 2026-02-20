مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، الحديث عن تعادل أرسنال أمام ولفرهامبتون.

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام ولفرهامبتون بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

أرسنال فقد نقطتين جديدتين ليصل لـ 58 نقطة مبتعدا بفارق 5 نقاط فقط عن مانشستر سيتي الوصيف، وللأخير مباراة مؤجلة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل: "الفارق كان 9 نقاط عندما كان لدينا مباراة مؤجلة، لذ عندما تتساوى جميع الفرق في عدد المباريات سنرى وقتها فارق النقاط."

وأكمل "ستحدث أمور كثيرة كما قلت قبل أسابيع، ستحدث أمور كثيرة حتى نهاية الموسم، مازال هناك 12 مباراة أخرى وهو عدد كبير، بدون أيام راحة في منتصف الأسبوع."

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق نيوكاسل العاشرة مساء السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف مدرب مانشستر سيتي "الآن نيوكاسل هو مصدر قلقي الوحيد، وسنهتم بمواجهة أرسنال في نهائي كأس الرابطة عندما يحين موعدها."

وعن تزايد فرص مانشستر سيتي في العودة للفوز باللقب، رد "بصراحة لا أعرف، لا أعرف ما سيحدث في المباريات الـ 12 القادمة."

وردا على امتلاك لاعبو مانشستر سيتي خبرة مقارنة بأرسنال، قال "70 % من اللاعبين جدد، لذلك ليس لديهم الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المواقف."

وأكد جوارديولا أنه لم يحدث عن تعادل أرسنال "لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية واحدة، تحدثت فقط عن نيوكاسل.. نيوكاسل.. نيوكاسل، لم أتحدث عن ترتيب الفريق، أو مركزنا، أو أي شيء من هذا القبيل. لا يهمني الأمر إطلاقاً. ما زال أمامنا 12 مباراة."

وكشف جوارديولا عن عودة سافينيو لقائمة فريقه أمام نيوكاسل، فيما أعلن استمرار غياب جيريمي دوكو بسبب الإصابة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويأمل في الفوز من أجل تقليص الفارق أمام أرسنال المتصدر إلى نقطتين.

فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

