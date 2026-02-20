حكايات في الجول – همسات صديق.. من لاعبة إلى حكم وممرضة

بين الرجال والسيدات تجد الكفاح مستمرا والرغبة واحدة في النجاح، وهذا ما نسلط عليه الضوء في سلسلة حكايات FilGoal.com.

همسات صديق حكم مساعد درجة أولى تقود مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد مسيرة كلاعبة سابقة، وتعمل ممرضة إلى جانب التحكيم.

وقالت همسات في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "نشأت في أسرة مكونة من بنت و3 أولاد، وكان أشقائي يمارسون كرة القدم كهواة، لذلك عشقت اللعبة وانضممت إلى إحدى الأكاديميات في عمر 12 عاما لممارستها. ومن أول يوم اختارني محمد عطية لخوض بطولة خماسية في طنطا، فحققنا المركز الثاني على مستوى الجمهورية".

وأضافت "كنت أشارك في مركز المدافع، ثم انضممت إلى نادي ميت الخولي عبدالله، لكنني لم أستمر طويلا بسبب إلغاء النشاط".

وتابعت "بعد ذلك لعبت موسمين مع ميت غمر، ثم انتقلت إلى نادي الطيران لمدة خمس مواسم، وحققت لقب دوري الكرة النسائية. ونظرا لاتجاهي إلى التحكيم قررت اعتزال كرة القدم. ومثلي الأعلى في كرة القدم فايزة حيدر".

مجال التحكيم

أوضحت همسات "بدأت التحكيم في عمر 19 عاما كحكم مساعد، إذ رأيت أن هذا المجال يمكنني من خلاله تحقيق درجات من النجاح، خاصة بعد مشاهدتي لبعض الحكمات وهن يقدن مباريات الدوري الممتاز وبطولات خارجية".

وواصلت "حاليا أنا حكم مساعد درجة أولى وأقود مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية، ومثلي الأعلى شاهندة المغربي".

العمل في التمريض

وعن عملها بالتمريض كشفت همسات "التحقت بمجال التمريض بعد المرحلة الإعدادية، ثم حصلت على معهد تمريض".

وتابعت "هو مجال جيد وحصلت من خلاله على وظيفة حكومية. وهناك توازن بين عملي في التحكيم والتمريض، إذ أستطيع الحصول على إجازة من عملي وقت إدارة المباريات. نظام العمل يكون لمدة 12 ساعة، وتختلف الأيام من مستشفى إلى أخرى".

