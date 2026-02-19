حكايات في الجول - كاميني الصعيد.. حارس بدأ مهاجما ويبيع الفاكهة لإعالة أسرته

الخميس، 19 فبراير 2026 - 14:21

كتب : رضا السنباطي

أحمد حمادة "كاميني" - القسم الثالث

في دوري القسم الثالث، لا تكفي رواتب الأندية أو مراكز الشباب لتلبية احتياجات اللاعبين، لذلك يضطر كثيرون إلى العمل في مهن أخرى لمساعدة أسرهم.

ويأتي من بين هؤلاء أحمد حمادة الشهير بـ"كاميني"، حارس مرمى نادي صدفا في دوري القسم الثالث لمنطقة الصعيد، والذي يعمل بتجارة الفاكهة إلى جانب كرة القدم.

حمادة يعتبر الحارس الكاميروني السابق الشهير كارلوس كاميني قدوته ومثله الأعلى في حراسة المرمى.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

وقال أحمد حمادة في تصريحات لـFilGoal.com : "بدأت ممارسة كرة القدم كهواية مع زملائي في مركز الشباب كمهاجم، ثم انضممت إلى نادي بترول أسيوط في سن 12 عاما. في البداية كنت ألعب كمهاجم، لكن بسبب عدم وجود حراس مرمى شاركت في هذا المركز، وقدمت مستوى جيدا جعلني أستمر 10 مواسم مع الفريق".

وأضاف: "أنا من مواليد 2003، وتم تصعيدي إلى الفريق الأول، لكن مع وجود حراس مميزين رحلت عن بترول أسيوط وانضممت إلى صدفا في دوري القسم الرابع. صعدنا إلى القسم الثالث، واستمررت موسمين هناك، ثم انتهى تعاقدي وأسعى حاليا لخوض تجربة جديدة في دوري المحترفين أو القسم الثاني".

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏فاكهة‏، و‏لونجان‏‏‏ و‏نص‏‏

العمل لإعالة الأسرة

وتابع: "أسرتي مكونة من 7 أفراد، لذلك أعمل منذ الصغر في مهن مختلفة مثل الميكانيكا والكهرباء وغيرها. وبسبب ارتباطي بكرة القدم كنت أبحث عن عمل يتناسب مع مواعيد التدريب والمباريات، فعملت في مقهى أثناء مباريات الدوري، ثم عملت مساعد فكهاني. اليومية تصل إلى 150 جنيها، بينما مكافأة الفوز في دوري القسم الثالث تبلغ 250 جنيها".

واختتم: "قدوتي هو الحارس الكاميروني كارلوس كاميني، وأحلم باللعب في الدوري الممتاز من أجل مساعدة أسرتي وتحقيق مستقبل أفضل لهم".

