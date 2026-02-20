جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن مزاعم العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا.

وتوقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال، بعد شكوى فينيسيوس من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالإدلاء بتعليق عنصري ضده.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل "ليس مكان ميلادك أو لون بشرتك ما يجعلك أفضل أو أسوأ، العنصرية متفشية في المجتمع، وليست مقتصرة على كرة القدم. العنصرية موجودة في كل مكان."

وردا على كيفية تحسن الوضع "ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين في المدارس، هكذا تحل المشكلة في المدارس وليس كرة القدم."

وأتم "يجب أن يكون المعلمون والأطباء هم الأفضل والأهم في المجتمع بلا منازع. وليس المدربون."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويأمل في الفوز من أجل تقليص الفارق أمام أرسنال المتصدر إلى نقطتين.

فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق نيوكاسل العاشرة مساء السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

