جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 15:50

كتب : FilGoal

جوارديولا

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن مزاعم العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال مواجهة فريقه أمام بنفيكا.

وتوقفت مباراة ريال مدريد وبنفيكا الثلاثاء الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 بدوري الأبطال، بعد شكوى فينيسيوس من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالإدلاء بتعليق عنصري ضده.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نيوكاسل "ليس مكان ميلادك أو لون بشرتك ما يجعلك أفضل أو أسوأ، العنصرية متفشية في المجتمع، وليست مقتصرة على كرة القدم. العنصرية موجودة في كل مكان."

أخبار متعلقة:
جوارديولا يرد على تصريحات راتكليف: الجنسية واللون لا يصنعان الفارق مؤتمر جوارديولا عن – فارق غير كبير مع أرسنال.. وحجم دوناروما المنقذ جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي

وردا على كيفية تحسن الوضع "ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين في المدارس، هكذا تحل المشكلة في المدارس وليس كرة القدم."

وأتم "يجب أن يكون المعلمون والأطباء هم الأفضل والأهم في المجتمع بلا منازع. وليس المدربون."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 53 نقطة ويأمل في الفوز من أجل تقليص الفارق أمام أرسنال المتصدر إلى نقطتين.

فيما يحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر سيتي، فريق نيوكاسل العاشرة مساء السبت، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي جوارديولا نيوكاسل العنصرية فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد مؤتمر مدرب نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام مانشستر سيتي.. وغياب ويسا وجيماريش صلاح يسعى لكسر عقدة ملعب نوتينجهام الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان
أخر الأخبار
"البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكايات في الجول – همسات صديق.. من لاعبة إلى حكم وممرضة 54 دقيقة | حكايات في الجول
جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم ساعة | الدوري الإنجليزي
خصص للحديث عنها 12 دقيقة.. كومباني يدافع عن فينيسيوس ويهاجم مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف 2 ساعة | الدوري الإسباني
كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523728/جوارديولا-ادفعوا-رواتب-مجزية-للمعلمين-حل-مشكلة-العنصرية-في-المدارس-وليس-كرة-القدم