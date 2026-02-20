كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد

تحدث ماريكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، عن فرص بقائه مدربا للفريق بعد نهاية الموسم.

ويتولى مايكل كاريك تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال كاريك في حوار عبر بي بي سي سبورت: "أنا محظوظ. أشعر بالفخر لوجودي في هذا المنصب. هناك جانب عاطفي في الأمر، ولكن أنا هنا الآن لأداء مهمة، ولتكوين فريق قوي، وتحقيق النجاح."

وأكمل "لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي، لكنني أستمتع بالتواجد هنا، وسأبذل قصارى جهدي ما دمت هنا. وأحرص دائماً على التخطيط للمستقبل البعيد لما فيه مصلحة النادي. هذا ما أؤمن به."

وتولى مايكل المسؤولية خلفا لـ روبن أموريم الذي رحل بسبب سوء النتائج، قبل أن يتولى دارين فليتشر المسؤولية خلال مباراتي بيرنلي وبرايتون.

ونجح كاريك في الفوز بـ 4 مباريات أمام مانشستر سيتي، وأرسنال، وفولام، وتوتنام هوتسبير، قبل التعادل في المواجهة الخامسة أمام وست هام.

وكشف كاريك عن شعوره وقت إبلاغه بتدريب مانشستر يونايتد "كنتُ أقود سيارتي في طريقي إلى نيوكاسل عندما وصلتني الرسالة. كان سماعها أمراً لطيفاً، لكنني كنتُ هادئاً تماماً حيالها، لا أعرف السبب، لكنني شعرتُ أن هذا هو الصواب، وليس هذا من باب الغرور أو اللامبالاة، لكنني قضيتُ هنا وقتًا طويلًا وخضتُ تجاربَ كثيرة، ولعلني كنتُ أتمنى في قرارة نفسي أن تأتي هذه الفرصة، ولحسن الحظ، أتت، اتصلت بزوجتي فقط وأخبرتها"

كما تحدث عن دور أكاديمية النادي "النادي بأكمله يشعر بالفخر لوجود لاعب من الأكاديمية في الفريق الأول منذ عام 1930، إنه لأمر رائع أن نحافظ على هذا الإنجاز طوال هذه المدة، ويجب أن نتمسك به، ونريد مواصلة هذا الإرث."

وأضاف "أعرف كوبي ماينو منذ زمن طويل، بدأت العمل معه عندما كان عمره 13 عاما، وقتها بدأت في الحصول على شهادات التدريب، وما حققه في هذا السن المبكر أمر مذهل حقا. كنتُ معجبًا جدًا بمشاهدته وهو يلعب، وأعرف قدراته."

وتابع "لم يكن قرار إشراكه صعبًا، وبصراحة، ليس من السهل على اللاعب، بعد انقطاعه عن اللعب، أن يستعيد إيقاعه ومستواه المعهود."

كما سرد كاريك عن شكل علاقته بالجهاز المساعد "أحب التواجد بين الناس، وأحب مشاركة أفكاري. لستُ من النوع الذي يتظاهر بالاستقلالية، ولا أدّعي امتلاكي لجميع الإجابات. يسعدني مناقشة هذا الأمر. أعتقد أن استخراج أفضل ما لدى الناس يتطلب معاملة الناس باحترام. "

وأتم "الخبرة كنز ثمين نستفيد منه بطرق متنوعة، وهذه هي طبيعة الحياة. اسمع، كان للسير أليكس التأثير الأكبر عليّ، أعتقد أن هذا واضح تمامًا نظرًا لكل ما حققناه هنا. لكنني أعتقد أن التعلم وإدراك أنني لم أحصل على جميع الإجابات، وأن عليّ الاستمرار في البحث عن المزيد من الخبرة، هو ما ساعدني. ولهذا السبب يتواجد الطاقم التدريبي لتقديم المساعدة في هذا الشأن."

ويستعد مانشستر يونايتد ليحل ضيفا على إيفرتون يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

