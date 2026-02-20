كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 14:21

كتب : FilGoal

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد

تحدث ماريكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، عن فرص بقائه مدربا للفريق بعد نهاية الموسم.

ويتولى مايكل كاريك تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال كاريك في حوار عبر بي بي سي سبورت: "أنا محظوظ. أشعر بالفخر لوجودي في هذا المنصب. هناك جانب عاطفي في الأمر، ولكن أنا هنا الآن لأداء مهمة، ولتكوين فريق قوي، وتحقيق النجاح."

أخبار متعلقة:
أول إنجليزي منذ عام ونصف.. كاريك أفضل مدرب في شهر يناير كاريك: كنا نتوقع صعوبة مباراة وست هام وراضي عن التعادل برونو فيرنانديز يكشف أسباب انتفاضة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك

وأكمل "لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي، لكنني أستمتع بالتواجد هنا، وسأبذل قصارى جهدي ما دمت هنا. وأحرص دائماً على التخطيط للمستقبل البعيد لما فيه مصلحة النادي. هذا ما أؤمن به."

وتولى مايكل المسؤولية خلفا لـ روبن أموريم الذي رحل بسبب سوء النتائج، قبل أن يتولى دارين فليتشر المسؤولية خلال مباراتي بيرنلي وبرايتون.

ونجح كاريك في الفوز بـ 4 مباريات أمام مانشستر سيتي، وأرسنال، وفولام، وتوتنام هوتسبير، قبل التعادل في المواجهة الخامسة أمام وست هام.

وكشف كاريك عن شعوره وقت إبلاغه بتدريب مانشستر يونايتد "كنتُ أقود سيارتي في طريقي إلى نيوكاسل عندما وصلتني الرسالة. كان سماعها أمراً لطيفاً، لكنني كنتُ هادئاً تماماً حيالها، لا أعرف السبب، لكنني شعرتُ أن هذا هو الصواب، وليس هذا من باب الغرور أو اللامبالاة، لكنني قضيتُ هنا وقتًا طويلًا وخضتُ تجاربَ كثيرة، ولعلني كنتُ أتمنى في قرارة نفسي أن تأتي هذه الفرصة، ولحسن الحظ، أتت، اتصلت بزوجتي فقط وأخبرتها"

كما تحدث عن دور أكاديمية النادي "النادي بأكمله يشعر بالفخر لوجود لاعب من الأكاديمية في الفريق الأول منذ عام 1930، إنه لأمر رائع أن نحافظ على هذا الإنجاز طوال هذه المدة، ويجب أن نتمسك به، ونريد مواصلة هذا الإرث."

وأضاف "أعرف كوبي ماينو منذ زمن طويل، بدأت العمل معه عندما كان عمره 13 عاما، وقتها بدأت في الحصول على شهادات التدريب، وما حققه في هذا السن المبكر أمر مذهل حقا. كنتُ معجبًا جدًا بمشاهدته وهو يلعب، وأعرف قدراته."

وتابع "لم يكن قرار إشراكه صعبًا، وبصراحة، ليس من السهل على اللاعب، بعد انقطاعه عن اللعب، أن يستعيد إيقاعه ومستواه المعهود."

كما سرد كاريك عن شكل علاقته بالجهاز المساعد "أحب التواجد بين الناس، وأحب مشاركة أفكاري. لستُ من النوع الذي يتظاهر بالاستقلالية، ولا أدّعي امتلاكي لجميع الإجابات. يسعدني مناقشة هذا الأمر. أعتقد أن استخراج أفضل ما لدى الناس يتطلب معاملة الناس باحترام. "

وأتم "الخبرة كنز ثمين نستفيد منه بطرق متنوعة، وهذه هي طبيعة الحياة. اسمع، كان للسير أليكس التأثير الأكبر عليّ، أعتقد أن هذا واضح تمامًا نظرًا لكل ما حققناه هنا. لكنني أعتقد أن التعلم وإدراك أنني لم أحصل على جميع الإجابات، وأن عليّ الاستمرار في البحث عن المزيد من الخبرة، هو ما ساعدني. ولهذا السبب يتواجد الطاقم التدريبي لتقديم المساعدة في هذا الشأن."

ويستعد مانشستر يونايتد ليحل ضيفا على إيفرتون يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد مايكل كاريك
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم مؤتمر مدرب نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام مانشستر سيتي.. وغياب ويسا وجيماريش صلاح يسعى لكسر عقدة ملعب نوتينجهام الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان
أخر الأخبار
"البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 7 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكايات في الجول – همسات صديق.. من لاعبة إلى حكم وممرضة 54 دقيقة | حكايات في الجول
جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خصص للحديث عنها 12 دقيقة.. كومباني يدافع عن فينيسيوس ويهاجم مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف 2 ساعة | الدوري الإسباني
كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523724/كاريك-لا-أملك-صلاحية-تحديد-مدة-بقائي-ويجب-أن-نحافظ-على-إرث-مانشستر-يونايتد