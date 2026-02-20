ذا أثلتيك: اتهام إنفانتينو وتشيفيرين في جرائم حرب لدعمهما أندية إسرائيلية

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 14:00

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا

كشف موقع ذا أثلتيك عن اتهامات وجهت إلى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالتواطؤ في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار الموقع إلى أن شكوى من 120 صفحة تقدمت بها منظمات حقوقية، وهي: الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين، والرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين، ومنظمة مناصري السلام العادل، ومرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي، ومنظمة علماء الرياضة من أجل العدالة في فلسطين، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 16 فبراير الجاري.

وتركز الاتهام على إدراج فيفا ويويفا لأندية كرة قدم إسرائيلية تتخذ من مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقراً لها، والتي بُنيت على أراضٍ مسروقة من الشعب الفلسطيني.

كما تضمن الاتهام "يسمح فيفا ويويفا لهذه الأندية باللعب في دوريات ينظمها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، واستضافة مباريات على الأراضي المصادرة، ويقدمون الدعم المالي والهيكلي لأندية المستوطنات، التي شارك بعضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم."

وفي أكتوبر الماضي، وجّهت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة عالمية لحقوق الإنسان، رسالة إلى فيفا ويويفا تدعوهما فيها إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إلى حين استبعاد أندية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من دورياتها.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أن الاتحاد الأوروبي يقع تحت ضغط كبير من عدد من أعضائه وسط مطالبات بإجراء تصويت على استمرار مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية.

وقال إنفانتينو في تصريحات سابقة لقناة سكاي نيوز: "فرض حظر على إسرائيل (هزيمة)، وسندرس إمكانية تعديل لوائح فيفا لمنع حظر المنتخبات الوطنية، ولا ينبغي أبدًا حظر أي دولة من ممارسة كرة القدم بسبب تصرفات قادتها السياسيين".

وبحسب ذا أثلتيك سيُجري مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فحصًا أوليًا لتحديد إمكانية المضي قدمًا في التحقيق في المسائل القانونية المطروحة في الشكوى.

فلسطين إنفانتينو تشيفيرين
