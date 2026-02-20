صلاح يسعى لكسر عقدة ملعب نوتينجهام

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 13:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح

يسعى محمد صلاح للتسجيل في شباك نوتينجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتينجهام فورست في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

المباراة تقام في تمام الرابعة مساء الأحد، على ملعب سيتي جراوند، معقل فريق نوتينجهام.

أخبار متعلقة:
بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا

ولم ينجح محمد صلاح في التسجيل أو صناعة تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته على ملعب سيتي جراوند.

ولعب صلاح مرتين على ملعب نوتينجهام فورست، وهو أحد ملعبين فقط خاض فيه أكثر من مباراة في الدوري مع ليفربول دون أن يساهم في تسجيل هدف.

الملعب الآخر الذي لم يسجل فيه صلاح هو "برامال لين"، ملعب فريق شيفيلد يونايتد.

وفي حالة مساهمة صلاح في هدف، سيعادل رقم الهولندي دينيس بيركامب أسطورة أرسنال، والذي صنع 94 هدفا كسادس أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح بعدما صنع هدف الفوز لفريقه عن طريق فيرجيل فان دايك خلال مباراة سندرلاند الأخيرة، أن يعادل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، ويتجاوز ستيفن جيرارد في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ بريميرليج.

لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة أمام بورنموث، من آخر سبع مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري (فاز في ثلاث مباريات أمام سندرلاند وتوتنام هوتسبير وليدز وتعادل في ثلاث أمام أرسنال وفولام ووست هام).

فيما كشف موقع ليفربول الرسمي عن إحصائية سلبية للفريق، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد من آخر 15 مباراة خاضها الفريق على ملعب نوتينجهام فورست في الدوري (تعادل في 8، وخسر 6).

وجاء الفوز الوحيد لليفربول أمام نوتينجهام فورست من آخر 15 مباراة بنتيجة 1-0 عن طريق طريق داروين نونيز في مارس 2024.

كما يسعى كودي جاكبو مهاجم ليفربول للوصول لهدفه رقم 50 خلال مسيرته مع ريدز في كافة المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام فورست المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد مؤتمر مدرب نيوكاسل: قادرون على الفوز أمام مانشستر سيتي.. وغياب ويسا وجيماريش الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان
أخر الأخبار
"البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 7 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حكايات في الجول – همسات صديق.. من لاعبة إلى حكم وممرضة 53 دقيقة | حكايات في الجول
جوارديولا: ادفعوا رواتب مجزية للمعلمين.. حل مشكلة العنصرية في المدارس وليس كرة القدم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خصص للحديث عنها 12 دقيقة.. كومباني يدافع عن فينيسيوس ويهاجم مورينيو ساعة | الكرة الأوروبية
ديابي جاهز لقيادة اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال ساعة | سعودي في الجول
لابورتا: برشلونة مستعد لإبرام صفقة كبرى في الصيف 2 ساعة | الدوري الإسباني
كاريك: لا أملك صلاحية تحديد مدة بقائي.. ويجب أن نحافظ على إرث مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523721/صلاح-يسعى-لكسر-عقدة-ملعب-نوتينجهام