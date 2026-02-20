صلاح يسعى لكسر عقدة ملعب نوتينجهام

يسعى محمد صلاح للتسجيل في شباك نوتينجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتينجهام فورست في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

المباراة تقام في تمام الرابعة مساء الأحد، على ملعب سيتي جراوند، معقل فريق نوتينجهام.

ولم ينجح محمد صلاح في التسجيل أو صناعة تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته على ملعب سيتي جراوند.

ولعب صلاح مرتين على ملعب نوتينجهام فورست، وهو أحد ملعبين فقط خاض فيه أكثر من مباراة في الدوري مع ليفربول دون أن يساهم في تسجيل هدف.

الملعب الآخر الذي لم يسجل فيه صلاح هو "برامال لين"، ملعب فريق شيفيلد يونايتد.

وفي حالة مساهمة صلاح في هدف، سيعادل رقم الهولندي دينيس بيركامب أسطورة أرسنال، والذي صنع 94 هدفا كسادس أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح بعدما صنع هدف الفوز لفريقه عن طريق فيرجيل فان دايك خلال مباراة سندرلاند الأخيرة، أن يعادل ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، ويتجاوز ستيفن جيرارد في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ بريميرليج.

لم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة أمام بورنموث، من آخر سبع مباريات خاضها خارج أرضه في الدوري (فاز في ثلاث مباريات أمام سندرلاند وتوتنام هوتسبير وليدز وتعادل في ثلاث أمام أرسنال وفولام ووست هام).

فيما كشف موقع ليفربول الرسمي عن إحصائية سلبية للفريق، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد من آخر 15 مباراة خاضها الفريق على ملعب نوتينجهام فورست في الدوري (تعادل في 8، وخسر 6).

وجاء الفوز الوحيد لليفربول أمام نوتينجهام فورست من آخر 15 مباراة بنتيجة 1-0 عن طريق طريق داروين نونيز في مارس 2024.

كما يسعى كودي جاكبو مهاجم ليفربول للوصول لهدفه رقم 50 خلال مسيرته مع ريدز في كافة المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام فورست المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

