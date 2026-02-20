كوبارسي: نؤمن بالعودة أمام أتلتيكو مدريد.. وبويول مرجعي وسنحاول الفوز بدوري الأبطال

يرى باو كوبارسي مدافع برشلونة، أن فريقه قادر على العودة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخسر برشلونة ذهابا أمام أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، قبل أن يخسر في المباراة التالية أمام جيرونا في الدوري 2-1.

ويلتقي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس.

وكشف كوبارسي في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو، عن إحباطه بسبب إلغاء هدف لفريقه مع بداية الشوط الثاني أمام أتلتيكو مدريد "التوقف لفترة دامت قرابة 10 دقائق أوقفت البداية القوية التي حققناها في الشوط الثاني."

وأضاف "كان هذا الهدف سيسمح لنا بمواجهة قوية بقية المباراة وفرصة حقيقية لتقليص الفارق."

وأعلن برشلونة في بيان رسمي تقديم شكوى رسمية ضد الحكم بسبب القرارات المشكوك في صحتها بالمباراة والتي تضرروا بها.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وأصر كوبارسي على إمكانية فريقه في العودة: "نحن مجموعة أثبتت بالفعل إيمانها بالعودة القوية، وحققنا ذلك، سنحاول مرة أخرى بكل قوتنا وبدعم من جماهيرنا التي لا تخيب آمالنا أبدًا."

وأضاف متحدثا عن مواجهة جيرونا "علينا أن نتحسن، لا يمكننا أن نستقبل هذين الهدفين، لقد لعبنا مباراة سيئة، وافتقرنا إلى كل شيء تقريباً، علينا أن ننتقد أنفسنا ونرفع مستوى أدائنا."

وعن تصعيده للفريق الأول وتواجده بالتشكيل الاساسي، رد كوبارسي صاحب الـ19 عاما "كل شيء يحدث بسرعة كبيرة، بالكاد أجد الوقت لأستوعب ما أفعله، لكنني سعيد للغاية، وفخور دائمًا بانتمائي إلى نادي حياتي، إذا استطعت الاستمرار في اكتساب المزيد من الدقائق والخبرة، فسأكون في غاية السعادة."

وردا على تواجده ضمن أكثر المدافعين كفاءة في أوروبا تحت 21 عاما من حيث دقة التمرير والالتحامات "إنهم يثنون عليّ، وهذه إحصائيات جيدة، لكنني لست من الأشخاص الذين يركزون عليها كثيرًا، أنا سعيد بالعمل الذي أقوم به، أعلم أن هناك أشياء أحتاج إلى تحسينها وسأفعل، لكن كل شيء عبارة عن عملية تعلم، وأنا فخور جداً بوجودي في هذا المستوى."

وتابع "لطالما قلت إن بويول كان مرجعي، وكذلك بيكيه، في برشلونة يعلمونك أكثر كيفية اللعب بلمسة أولى، والتمرير، وهذا ما يناسبني أكثر لأنني هنا منذ سنوات عديدة."

وأكمل "لا شيء كامل، ولا أحد كامل، مع أن السعي نحو التميز أمرٌ لا غنى عنه. أعتقد أنني قادر على مواصلة التحسن تدريجياً. مع مرور السنوات، أكتسب الخبرة، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية في المباريات الكبيرة. من المهم دائماً التركيز على التفاصيل الصغيرة ومواصلة التطور."

وأشاد كوبارسي بمدربه هانز فليك "يكاد يُقدم لنا النصيحة نفسها دائماً، وهي أن نكون على طبيعتنا، بثقة وأمان لأننا جيدون جداً وعلينا أن نُثبت ذلك في الملعب، قد يبدو من الخارج أنه يُوبّخنا كثيراً، لكنه في الحقيقة يُحاول دائماً مساعدتنا وحمايتنا، والحقيقة أنه مدرب ممتاز."

وأضاف "منذ وصول فليك، جاء بفلسفته الخاصة، وهذا ما نطبقه، قد يبدو الأمر محفوفًا بالمخاطر من الخارج، لكنني أعتقد أن فكرة المدرب وفكرتنا هي الالتزام التام بأفكاره، لأننا رأينا في الموسم الماضي أنها أثبتت نجاحها، أحيانًا نضطر لتعديل بعض الأمور، وهذا طبيعي، لكنني أعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح، وعلينا الاستمرار على هذا النهج."

واعترف بخطورة الدفاع المتقدم "قد يكون التقدم في خط الدفاع عاملاً محفوفاً بالمخاطر، لكنه في الوقت نفسه يُساعد المهاجمين على البقاء نشيطين والضغط بقوة لدعمنا في الدفاع، قد نستقبل هدفاً، لكننا فريق قوي قادر على العودة في النتيجة أو حتى الفوز بالمباريات."

وردا على التقارير التي تتحدث عن ضم برشلونة لمدافع يلعب بقدمه اليسرى مثل أليساندرو باستوني، قال كوبارسي "إنه مدافع رائع. لقد شاهدته عدة مرات، ونحن جميعًا نعرف مستواه. لكن هذا يعتمد على المسؤولين. أعتقد أن لدينا مدافعين مركزيين رائعين، ونحن سعداء جدًا بالعمل الذي نقوم به جميعًا في الخط الخلفي."

وعن احتمالية ضم جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد: "جوليان لاعب مذهل. لقد لعبت ضده، إنه مهاجم من الطراز العالمي وعلى مستوى برشلونة، لكن كل من روبرت وفيران توريس يقدمان أداءً جيداً للغاية ويساعداننا كثيراً."

وأتم كوبارسي حديثه بتوجيه رسالة للجماهير "ابقوا معنا. سنقاتل حتى النهاية، كما فعلنا دائماً، وسنحاول جلب لقب بطولة دوري الأبطال وأكبر عدد ممكن من الألقاب، ونحتفل بموسم رائع."

واحتل برشلونة المركز الخامس في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل مباشرة إلى دور الـ16، في انتظار المتأهلين من الملحق لاكتمال عقد المتأهلين لثمن النهائي.