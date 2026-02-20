تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 20 فبراير 2026 - 02:08

كتب : FilGoal

جماهير السنغال

أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط بالمغرب أحكامها ضد 8 أشخاص من السنغال والمغرب على ضوء أحداث الشغب في نهائي أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب السنغال على المغرب بنتيجة 1-0 في النهائي والذي شهد أحداث شغب في المدرجات وكذلك في أرض الملعب.

ووفقا وأدانت المحكمة 4 مشجعين من بينهم فرنسي ذو أصول جزائرية بالحبس 3 أشهر وغرامة تصل لـ 120 درهم مغربي.

كما أدانت 4 مشجعين سنغاليين بالحبس 6 أشهر وغرامة 2000 درهم مغربي.

وتم تبرئة مجموعة من المشجعين المقبوض عليهم من تهم المساهمة في العنف وتخريب التجهيزات الرياضية.

وأدين 6 مشجعين من السنغال بالسجن لمدة سنة وغرامة 5000 درهم بسبب تهم تتعلق في مجملها بارتكاب العنف وإتلاف التجهيزات الرياضية واقتحام أرضية مباراة رياضية.

وألقت السلطات المغربية القبض في يناير الماضي على 18 مشجعا سنغاليا وآخر جزائري عقب نهائي أمم إفريقيا 2025.

وحينها طالب دفاع المتهمين بإطلاق سراحهم بضمان توافر عناوينهم، وسحب جواز السفر مما يسهل استقدامهم في جلسات قادمة.

فيما ذكر الموقع المغربي، أن دفاع المتهم الجزائري طالب بإطلاق سراحه نظرا لقدومه من أجل مساندة شقيقه الذي يعد مسؤولا ضمن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي.

ونقلت وكالة "هسبريس" المغربية حديث ممثل النيابة العامة في المحكمة "الكل رأى على المباشر ما ارتكبه المتهمون، ولولا حكمة الجمهور المغربي لحدث ما لا تُحمد عقباه".

ووجهت المحكمة التهم التالية إلى المشجعين السنغالين “المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، ودخول أرضية ملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، وكذا الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير”.

أما المتهم الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فجاءت الاتهامات الموجهة له كالتالي: "المساهمة في أعمال عنف رياضية أثناء مباراة رياضية، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، والإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت إضرارا بالغير أثناء مباراة رياضية”.

وحضر الجلسة أحد أفراد الأمن في استاد مولاي عبد الله بالرباط، الذي أصيب خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا.

