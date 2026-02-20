"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي

أوضح ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي السابق أنه لم يتقدم بشكوى ضد النادي.

ورحل يانكون عن الأهلي بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة استمرت 7 سنوات منذ سبتمبر 2019 حتى صيف 2026.

وكتب يانكون عبر حسابه على "إنستجرام"

"ما يتم تداوله بشأن تقدمي بشكوى ضد النادي الأهلي هو كلام غير صحيح تماما وعار من الصحة.

الأهلي ليس مجرد نادٍ بالنسبة لي... الأهلي بيتي. هو المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات، وشاركت فيه انتصارات وتحديات صنعت جزءا مهما من مسيرتي. علاقتي بالأهلي، وجماهيره، ومجلس إدارته علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير والثقة، وهي علاقة أكبر من أي شائعات أو أخبار مغلوطة.

ارتباطي بهذا الكيان العظيم يتجاوز أي منصب أو عقد، وسيظل الأهلي دائما في قلبي. وأي وقت يحتاجني فيه النادي، سأكون موجوداً دون تردد.

كل الاحترام والمحبة لعائلة الأهلي وجماهيره اللي أنا واحد منهم ومجلس إدارته".

يانكون عمل في الجهاز الفني للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني 102 مباراة، ومع رينيه فايلر 44 مباراة، وسامي قمصان 6 مباريات، ومارسيل كولر 160 مباراة، وعماد النحاس 6 مباريات.

وحقق يانكون 19 لقبا خلال تواجده مع الأهلي.