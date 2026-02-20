مؤتمر توروب: سنرى من سيعوض ياسر إبراهيم.. ولا أهتم بمن يسجل المهم الفوز

أشاد يس توروب المدير الفني لـ الأهلي بأداء إمام عاشور وكذلك يوسف بلعمري بعد الفوز على الجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وانتصر الأهلي بفضل هدف إمام عاشور والذي جاء في الدقيقة 35 وارتقى به للمركز الثاني مؤقتا.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا علينا التركيز في الدوري ولدينا 5 مباريات مهمة، الفوز مهم والكل يرى كم الفرص التي أهدرت خلال المباراة، من الممكن أن تراه بشكل سلبي أو بشكل إيجابي بأننا خلقنا فرصا للتسجيل".

وأضاف "لا نريد أن ننسى الأداء الرائع الذي يقدمه خط الدفاع بعدما خرجنا مجددا بشباك نظيفة، الجونة لم يصنع فرصا أمامنا رغم أنه تعادل مع بيراميدز سابقا".

وأكمل "تعاملنا مع المباراة بشكل جيد والمنافس اعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة".

وردا على سبب عدم مشاركة هادي رياض وعمرو الجزار، أجاب قائلا: "عمرو الجزار مصاب لذلك لم يشارك، أما هادي رياض انضم في نهاية فترة الانتقالات وتحدثت معه سابقا أن هناك منافسة كبيرة على مركزه بتواجد ياسين مرعي وياسر إبراهيم اللذان يقدمان مستوى جيد".

وأردف "ياسر حصل على إنذار وسيغيب عن اللقاء المقبل لذلك سنرى من سيعوضه، وسيكون هناك بديل أما رمضان أو هادي رياض، ولا أعتقد أن الجزار سيتعافى مع اللقاء المقبل".

وتحصل ياسر على بطاقة صفراء هي الثالثة ليغيب عن اللقاء المقبل ضد سموحة.



























































































وشدد "هناك بعض المراكز لا تستطيع إجراء تعديلات كثيرة عليها ومركز قلبي الدفاع منها".

وواصل "مهاجم الأهلي سجل هدف واحد في 8 مباريات وهذا يعني أننا نحتاج لعمل أكبر، كامويش أضاع أكثر من فرصة وكذلك مروان عثمان، لا أهتم بمن يسجل المهم الفوز، ونعمل مع المهاجمين على إنهاء الفرص، وأي مهام يريد تسجيل 20 هدفا ونتمنى حدوث ذلك".

وواصل عن التدوير في حراسة المرمى؟ قلت من قبل إن لدي أفضل حارسين مرمى في مصر، كما أن لدينا 4 حراس مرمى بينهم منافسة ويدفعون بعض للأمام، ولا يوجد ترتيب بينهم، وفي كل مباراة أحدد المناسب للمشاركة، وقبلها يدور حديث بيني وبين مدرس الحراس".

وردا على رأيه في أداء بلعمري قال: "تحدثت من قبل وقلت إن بعض اللاعبين يحتاجون لوقت معين للمشاركة، ورأيت اليوم تعاونا في الجهة اليسرى بين إمام وبلعمري وبن رمضان، ومن الجيد أن بلعمري شارك في اللقاء كاملا، وصنع هدفا لمروان عثمان لكن لم يُسجل".

وتابع "إمام عاشور لعب 90 دقيقة جيدة جدا، وندرك أن اللاعب الذي يشارك في الشق الهجومي من المهم له تسجيل الأهداف، وسجل هدفا رائعا وكانت لديه فرصة لإضافة هدف آخر، وكونه يفضل زميله على نفسه في الفوز بجائزة رجل المباراة فهذا يؤكد أنه لاعب مميز".

وأتم "بعد توقيع عقوبة الإيقاف على إمام قلت إنه أخطأ وانتهى الأمر، وأحيانا العقاب يجعل الشخص يتصرف بشكل أفضل فيما بعد".

