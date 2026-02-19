الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة
الخميس، 19 فبراير 2026 - 23:51
كتب : FilGoal
يستكمل الأهلي مشواره في الدوري المصري أمام سموحة، بعدما حقق الفوز على الجونة.
وفاز الأهلي على حساب الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ18 من بطولة الدوري، التي أقيمت على استاد القاهرة.
سجل هدف المباراة الوحيد إمام عاشور في الدقيقة 38.
ويلعب الأهلي المباراة المقبلة بالدوري ضد سموحة.
وارتقى الأهلي للمركز الثاني بشكل مؤقت في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة.
ويحتل سموحة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.
موعد مباراة سموحة والأهلي
وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الإثنين 23 فبراير الجاري.
وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء.
وتُلعب على استاد برج العرب
وتذاع عبر قناة أون سبورت.
