إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة

سجل إمام عاشور صانع ألعاب الأهلي، أول أهدافه هذا الموسم في شباك الجونة.

وقاد إمام عاشور الأهلي للفوز على حساب الجونة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 38.

وتكفل إمام بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 مستغلا كرة عرضية من أشرف بنشرقي.

وتعد تلك المباراة الأولى التي يخوضها إمام عاشور أساسيا منذ عودته من الإيقاف بعد تغيبه عن بعثة الأهلي التي سافرت إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في دوري الأبطال.

كما شارك يوسف بلعمري ظهير أيسر الفريق الجديد المنضم في يناير، لأول مرة بشكل أساسي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، من 16 مباراة، ليرتقي للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر.

وينتظر الأهلي مباراتي الزمالك أمام حرس الحدود، وبيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، والمقررتين مساء الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

وتراجع الجونة للمركز الـ13بعدما توقف رصيده عند 20 نقطة.

التشكيل:

الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري - مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يلسين كامويش

الجونة: محمد علاء - عبد الجواد تعلب - صابر الشيمي - أحمد عبد الرسول - أليو جوتا - نور السيد - حفيظ إبراهيم - رضا صلاح - علي الزاهدي - أحمد رفعت - محمد النحاس

تفاصيل المباراة:

بدأت المباراة بمحاولة من إمام عاشور الذي سدد في الدقيقة 8 ولكن مرت بجوار القائم.

وطالب علي الزاهدي لاعب الجونة بركلة جزاء في الدقيقة 11 بعد اصطدامه بمحمد الشناوي، ولكن الحكم أمين عمر أمر بمواصلة اللعب.

وتلقى مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 25 بعد تدخل قوي ضد محمد النحاس لاعب الجونة.

وبتلك البطاقة يغيب مروان عطية عن المواجهة المقبلة للأهلي أمام سموحة.

وأنقذ أليو ديانج هدفا محققا للجونة في الدقيقة 27 بعدما أبعد الكرة على خط المرمى، بعد رأسية من صابر الشيمي.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35 برأسية رائعة بعد كرة عرضية من بنشرقي.

وقدم عاشور اعتذاره للجماهير بعد تسجيله الهدف.

برأسية رائعة ⚽️👌🏼 إمام عاشور يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الجونة 🔴 واحتفال خاص من إمام مع جمهور الأهلي ووليد صلاح الدين 👏🏼 pic.twitter.com/COZceFTW2S — ON Sport (@ONTimeSports) February 19, 2026

وأهدر أحمد رفعت جناح الجونة يهدر فرصة خطيرة بعد انفراده بالمرمى ليسدد في الشباك من الخارج، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد إمام عاشور كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل.

وسقط ياسر إبراهيم مصابا في الدقيقة 48 بعد التحام مع أحمد رفعت مهاجم الجونة، قبل أن يتم علاجه ويستكمل المباراة.

وتصدى محمد علاء حارس الجونة لرأسية من كامويش في الدقيقة 51 بعدما أبعدها إلى ركنية.

وأجرى يس توروب تبديلين في الدقيقة 57 بنزول مروان عثمان وحسين الشحات بدلا من كامويش ومحمد علي بن رمضان.

ورد أحمد مصطفى "بيبو" مدرب الجونة بتبديلين بنزول أوجو صامويل وعمر الجزار بدلا من أحمد فؤاد ورضا صلاح.

وفي الدقيقة 64، أهدر مروان عثمان انفراد أمام المرمى بعد تمريرة رائعة من يوسف بلعمري ليسددها أعلى العارضة.

وواصل بلعمري تألقه ومنع فرصة هدف محقق في الدقيقة 85 بعدما منع تسديدة أحمد رفعت لاعب الجونة.

ومنع القائم حسين الشحات من إضافة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85.

وأجرى يس توروب تبديلين بنزول أحمد نبيل كوكا، وكريم فؤاد بدلا من أليو ديانج، وأشرف بنشرقي.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، نال ياسر إبراهيم بطاقة صفراء، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات.

وأطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز الأهلي بهدف نظيف.