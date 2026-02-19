إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي

أعلن نادي لو مان الفرنسي، انضمام البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لمجموعة ملاك النادي.

وكشف لو مان الفرنسي في بيان رسمي، أن كورتوا أصبح أحداث المساهمين في النادي.

وأوضح النادي في بيانه "بعد أن استحوذت المجموعة البرازيلية OutField على حصة في نادي لومان لكرة القدم هذا الصيف، فإنها تخطو الآن خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إتمام عملية الاستحواذ على النادي إلى جانب مجموعة معززة من الرياضيين المشهورين عالميًا والمستثمرين الأوروبيين."

وأضاف "يهدف هذا الالتزام المتزايد إلى تسريع وتوطيد التطوير الهيكلي لنادي لو مان لكرة القدم. وبالتعاون مع رئيس النادي، تيري جوميز، ستوفر شركة OutField الموارد اللازمة لدعم وتوسيع نطاق نمو المشروع."

وأكمل "أحد أركان المشروع قيد التنفيذ بالفعل: بناء مركز تدريب مخصص لتطوير المواهب المحلية. وعلى المدى المتوسط، يتمثل الهدف في جعل نادي لومان لكرة القدم نموذجاً وطنياً في تطوير الشباب، مما يجعله محركاً استراتيجياً للنمو ومصدراً مستداماً للمواهب للفريق الأول."

وتابع "على مدى تسع سنوات، تم تنفيذ عمل مكثف لتعزيز تنظيم النادي، وتطوير تدريب الشباب، ودعم نمو قسم السيدات، وتوحيد جميع أصحاب المصلحة في نادي لو مان لكرة القدم: اللاعبين والموظفين والمتطوعين والشركاء والمشجعين."

وأتم "الطموح هو بناء نادٍ لكرة القدم طموح ومستدام، متجذر في إرث المدينة العريق في رياضة السيارات، ويتمتع بهوية علامة تجارية معترف بها عالميًا. وتتمثل الأولويات في تعزيز الأداء الرياضي وتطوير علامة النادي التجارية، محليًا ودوليًا، من أجل إطلاق العنان الكامل للإمكانات الرياضية والتجارية لنادي لومان لكرة القدم."

وينشط نادي لو مان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، ويحتل المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن متصدر الترتيب.

وينافس الفريق من أجل التأهل إلى الدوري الفرنسي.

وسبق كورتوا زميله في ريال مدريد، كيليان مبابي بعدما استحوذ على 80 % من نادي كان الفرنسي.

وانضم كورتوا إلى المساهمين في النادي إلى جانب أسطورة التنس نوفاك دجوكوفيتش، وسائقي الفورمولا 1 فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.

ويمتلك الرباعي الأقلية في حصة النادي، فيما تمتلك مجموعة Outfield البرازيلية الحصة الأكبر.

وصعد الفريق من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية في موسم 2024/ 25، ولم يلعب في دوري الدرجة الأولى (Ligue 1) منذ موسم 2009/ 10.

ولم يمضِ النادي سوى خمسة مواسم في الدوري الفرنسي طوال تاريخه.