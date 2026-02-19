الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر

أعلن الاتحاد البرازيلي مواعيد مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم 2026 ومن بينها مواجهة منتخب مصر.

وكشف الاتحاد المصري من قبل مواجهة البرازيل وديا قبل المشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاءت مواعيد المباريات

البرازيل × فرنسا – ملعب جيليت – 26 مارس في الحادية عشر مساءً في فوكسبروه في أمريكا

البرازيل × كرواتيا – ملعب ملعب كامبينج ورلد – 31 مارس في الثالثة فجرا في أورلاندو في أمريكا

البرازيل × مصر – ملعب هانجتون بنك فيلد – 7 يونيو في الواحدة صباحا في أوهايو في أمريكا

🇧🇷 Depois dos amistosos com França e Croácia, a #MaiorSeleçãoDoMundo vai encarar o Egito no seu último desafio antes da Copa do Mundo. 🎟️ Os ingressos estarão disponíveis no dia 26/02, mas você pode realizar o cadastro para a pré-venda exclusiva em https://t.co/kttVSPsDEC ISSO… pic.twitter.com/XxKivyVp7P — brasil (@CBF_Futebol) February 19, 2026

وستُطرح تذاكر المباراة للبيع يوم الخميس 26 فبراير.

وسبق أن قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "قررنا الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة ضد البرازيل في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم 2026".

وسبق أن كشف FilGoal.com تعذر إقامة مباراة مصر ضد النرويج الودية في يونيو المقبل بسبب عدم الاتفاق على موعد مناسب والاختلاف على مكان إقامة المباراة.

وبذلك أيضا لن تقام مباراة ودية بين منتخب مصر والنمسا بعدما طلب الأخير خوض ودية ضد مصر في الأول من يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا في مارس المقبل وديا، ومن المنتظر أن يلتقي البرازيل وديا في يونيو قبل كأس العالم.

وسبق أن كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة عبر MBC مصر 2: "حسام حسن طلب الحصول على فترة إعداد أطول لمنتخب مصر قبل السفر للمشاركة في كأس العالم"

وأتم "يسعى حسام حسن للحصول على 7-10 أيام أكثر لإقامة معسكر المنتخب، وسنجري مناقشات مع رابطة الأندية لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب".

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت يوم 30 مايو المقبل موعدا لنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بلقاء بلجيكا.