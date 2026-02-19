الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر

الخميس، 19 فبراير 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد البرازيلي مواعيد مبارياته الودية استعدادا لكأس العالم 2026 ومن بينها مواجهة منتخب مصر.

وكشف الاتحاد المصري من قبل مواجهة البرازيل وديا قبل المشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وجاءت مواعيد المباريات

أخبار متعلقة:
البرازيل وإسبانيا وهالاند.. الكشف عن وديات منتخب مصر قبل كأس العالم أمام البرازيل.. مصر تحصد لقب كأس العالم في الكرة الطائرة جلوس كأس العالم للشباب - تضاؤل فرص منتخب مصر في التأهل بعد فوز إسبانيا على البرازيل خبر في الجول – مصر تتلقى عرضا لمواجهة البرازيل.. والجهاز الفني يحسم الموقف

البرازيل × فرنسا – ملعب جيليت – 26 مارس في الحادية عشر مساءً في فوكسبروه في أمريكا

البرازيل × كرواتيا – ملعب ملعب كامبينج ورلد – 31 مارس في الثالثة فجرا في أورلاندو في أمريكا

البرازيل × مصر – ملعب هانجتون بنك فيلد – 7 يونيو في الواحدة صباحا في أوهايو في أمريكا

وستُطرح تذاكر المباراة للبيع يوم الخميس 26 فبراير.

وسبق أن قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "قررنا الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة ضد البرازيل في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم 2026".

وسبق أن كشف FilGoal.com تعذر إقامة مباراة مصر ضد النرويج الودية في يونيو المقبل بسبب عدم الاتفاق على موعد مناسب والاختلاف على مكان إقامة المباراة.

وبذلك أيضا لن تقام مباراة ودية بين منتخب مصر والنمسا بعدما طلب الأخير خوض ودية ضد مصر في الأول من يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا في مارس المقبل وديا، ومن المنتظر أن يلتقي البرازيل وديا في يونيو قبل كأس العالم.

وسبق أن كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة عبر MBC مصر 2: "حسام حسن طلب الحصول على فترة إعداد أطول لمنتخب مصر قبل السفر للمشاركة في كأس العالم"

وأتم "يسعى حسام حسن للحصول على 7-10 أيام أكثر لإقامة معسكر المنتخب، وسنجري مناقشات مع رابطة الأندية لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب".

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت يوم 30 مايو المقبل موعدا لنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بلقاء بلجيكا.

منتخب مصر البرازيل كأس العالم 2026
نرشح لكم
موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا - لاعب ليفربول على رأس قائمة منتخب مصر تحت 20 عاما منافس مصر.. نيوزيلندا تواجه إنجلترا 6 يونيو استعدادا لكأس العالم دياب: لا يخطر على أي عاقل إلغاء الدوري.. وطلب حسام حسن مشروع إبراهيم حسن: لم نطلب إلغاء الدوري.. وهذه نصيحتي لـ إمام عاشور أبو ريدة: مؤتمر صحفي للإعلان عن خطة المنتخب للمونديال.. ووفد يسافر إلى أمريكا اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ
أخر الأخبار
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة 10 دقيقة | الدوري المصري
انطلاقة رائعة لـ بيريرا.. نوتنجهام فورست يعود بثلاثية ثمينة أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا 44 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. خطيرة من بامبو 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة.. إهدار فرصة التعادل 52 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: يجب أن نشكر مودريتش لأنه معنا في الدوري الإيطالي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: سأجدد تعاقدي مع البرازيل لـ4 سنوات مقبلة ساعة | أمريكا
تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523691/الاتحاد-البرازيلي-يعلن-موعد-مواجهة-منتخب-مصر-قبل-كأس-العالم-وموعد-طرح-التذاكر