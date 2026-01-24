خبر في الجول - اتحاد الكرة يتلقى عرضا لمواجهة النمسا وديا.. وشرط منتخب مصر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضا لغقامة مباراة ودية بين منتخبي مصر والنمسا تحضيرا لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة تلقى عرضا لخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام النمسا وديا ضمن المعسكر التحضيري الأخير لكأس العالم.

منتخب مصر رفض مقترح إقامة المباراة يوم 1 يونيو لأنه سيصل أمريكا في اليوم ذاته، ويرغب في لعب المباراة أحد يومي 9 أو 10 يونيو بعد مواجهة البرازيل.

في حال عدم موافقة النمسا سيكون سيتجه منتخب مصر لمواجهة أحد منتخبات أمريكا الشمالية.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن منتخب مصر لن يواجه نظيره النرويجي وديا الصيف المقبل، بعد اختلاف في وجهات النظر. (طالع التفاصيل)

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي مارس المقبل استعدادا لكأس العالم.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل.

فيما ينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 من الشهر نفسه.

منتخب مصر جاء في المجموعة السابعة رفقة كل من بلجيكا وإيران ومصر ونيوزيلندا.