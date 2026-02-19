تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم
الخميس، 19 فبراير 2026 - 20:28
كتب : FilGoal
دفع يس توروب المدير الفني للأهلي، بالمغربي يوسف بلعمري لأول مرة أساسيا في تشكيل الفريق أمام الجونة.
ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ 18 في الدوري والمقررة على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري
الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان
الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يلسين كامويش
وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - أحمد رمضان - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - كريم فؤاد - حسين الشحات - مروان عثمان - محمد شريف
ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.
أما الجونة فيحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.
