تشكيل الأهلي - بلعمري أساسي لأول مرة أمام الجونة.. وكامويش يقود الهجوم

الخميس، 19 فبراير 2026 - 20:28

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري - الأهلي

دفع يس توروب المدير الفني للأهلي، بالمغربي يوسف بلعمري لأول مرة أساسيا في تشكيل الفريق أمام الجونة.

ويستضيف الأهلي منافسه الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ 18 في الدوري والمقررة على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل انتهى الجدال.. الجوهرة المشعة يستضيف مباراتي أهلي جدة واتحاد جدة آسيويا منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - يوسف بلعمري

الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان

الهجوم: إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يلسين كامويش

وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير - أحمد رمضان - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - كريم فؤاد - حسين الشحات - مروان عثمان - محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

أما الجونة فيحتل المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

الأهلي الجونة الدوري يوسف بلعمري
نرشح لكم
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. خطيرة للضيوف مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة.. مطالبة بركلة جزاء تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة تشكيل الجونة - نور السيد يقود الفريق أمام الأهلي منافس الأهلي - خلافات تعطل تعاقد الترجي مع بوميل الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مدير حساب "راديو الزمالك" بسبب مخالفة أكواد المجلس الأهلي: تريزيجيه وزيزو في المرحلة الثالثة من التأهيل
أخر الأخبار
القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود.. ومعروف يدير مواجهة بيراميدز وسيراميكا 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. خطيرة للضيوف 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجونة.. مطالبة بركلة جزاء 33 دقيقة | الدوري المصري
فابريجاس: يجب أن نشكر مودريتش لأنه معنا في الدوري الإيطالي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: سأجدد تعاقدي مع البرازيل لـ4 سنوات مقبلة 45 دقيقة | أمريكا
تشكيل المصري - كريم بامبو يقود الهجوم أمام المقاولون العرب.. وصلاح محسن على الدكة ساعة | الدوري المصري
الهلال يستعيد ثيو هيرنانديز قبل الكلاسيكو أمام اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
الاتحاد البرازيلي يعلن موعد مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم.. وموعد طرح التذاكر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523689/تشكيل-الأهلي-بلعمري-أساسي-لأول-مرة-أمام-الجونة-وكامويش-يقود-الهجوم