تجنبا لإثارة الجدل حول ريال مدريد.. إلغاء مؤتمر مورينيو قبل مباراة بنفيكا في الدوري

الخميس، 19 فبراير 2026 - 18:49

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور- مورينيو

لن يعقد جوزيه مورينيو مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة قبل مباراة بنفيكا المقبلة في الدوري البرتغالي، ويبدو أن ذلك تجنبا للحديث عن أزمة ريال مدريد مع بنفيكا.

ويلعب بنفيكا أمام فريق أيه في إس متذيل الدوري البرتغالي يوم السبت ضمن الجولة 23.

بعد أيام من توقف مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس جونيور لمدة 10 دقائق، كما زعم البرازيلي تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

أخبار متعلقة:
الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال دورتموند يتعاقد مع موهبة برازيلية بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مورينيو لن يظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

وأضاف التقرير أن مورينيو سيتحدث فقط إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي بشأن المباراة.

وكان المدرب البرتغالي قد فعل الأمر ذاته قبل مباراة الأسبوع الماضي في الدوري.

إلى ذلك، أصدر نادي بنفيكا بيانا حول واقعة العنصرية المتهم فيها لاعبه جيانلوكا بريستياني ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي بنفيكا بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

يتعامل نادي بنفيكا مع الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، على خلفية الحادثة المزعومة للعنصرية خلال مباراة ريال مدريد، بروح كاملة من التعاون والشفافية والانفتاح والحرص على الإيضاح.

ويؤكد النادي، بشكل واضح لا لبس فيه، التزامه التاريخي الراسخ والدائم بالدفاع عن قيم المساواة والاحترام، وهي القيم التي تتماشى مع المبادئ الأساسية لتأسيسه والتي يجسدها بأوضح صورة رمزه الأكبر أوزيبيو.

Image

كما يجدد نادي بنفيكا دعمه الكامل وثقته التامة في الرواية التي قدّمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي كان سلوكه طوال تمثيله للنادي قائمًا دائمًا على احترام المنافسين والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا.

يعرب النادي عن أسفه لحملة التشهير التي يتعرض لها اللاعب.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر بيانا حول الأمر صباح الأربعاء.

وأفاد يويفا في بيان: "التقارير الرسمية الخاصة بالمباريات التي أُقيمت الليلة الماضية تخضع حالياً للمراجعة".

وأضاف "عند الإبلاغ عن أي أزمات، يتم فتح إجراءات رسمية، وإذا أسفرت عن فرض عقوبات تأديبية، فسيتم الإعلان عنها على الموقع التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأتم البيان "ليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات إضافية لتزويدكم بها أو أي تعليق آخر للإدلاء به بشأن هذه المسألة".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

وحقق ريال مدريد الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين في مدريد الأسبوع المقبل.

ريال مدريد بنفيكا جوزيه مورينيو فينيسيوس جونيور
نرشح لكم
مورينيو: في حالة إدانة بريستياني في قضية العنصرية مسيرته ستنتهي معي كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب الطريق لنهائي أبطال أوروبا - مسار مفخخ للستة الكبار.. وهدية لأرسنال وثأر لبرشلونة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي.. مواجهة مكررة للعام السادس أسفرت عن بطل أوروبا قرعة أبطال أوروبا - مواجهات نارية.. مانشستر سيتي أمام ريال مدريد وإعادة لنهائي كأس العالم
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز 12 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 24 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 29 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 34 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/523684/تجنبا-لإثارة-الجدل-حول-ريال-مدريد-إلغاء-مؤتمر-مورينيو-قبل-مباراة-بنفيكا-في-الدوري