تجنبا لإثارة الجدل حول ريال مدريد.. إلغاء مؤتمر مورينيو قبل مباراة بنفيكا في الدوري

لن يعقد جوزيه مورينيو مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة قبل مباراة بنفيكا المقبلة في الدوري البرتغالي، ويبدو أن ذلك تجنبا للحديث عن أزمة ريال مدريد مع بنفيكا.

ويلعب بنفيكا أمام فريق أيه في إس متذيل الدوري البرتغالي يوم السبت ضمن الجولة 23.

بعد أيام من توقف مباراة بنفيكا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس جونيور لمدة 10 دقائق، كما زعم البرازيلي تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن مورينيو لن يظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء.

وأضاف التقرير أن مورينيو سيتحدث فقط إلى وسائل الإعلام التابعة للنادي بشأن المباراة.

وكان المدرب البرتغالي قد فعل الأمر ذاته قبل مباراة الأسبوع الماضي في الدوري.

إلى ذلك، أصدر نادي بنفيكا بيانا حول واقعة العنصرية المتهم فيها لاعبه جيانلوكا بريستياني ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد خلال مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ونشر نادي بنفيكا بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

يتعامل نادي بنفيكا مع الإجراءات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، على خلفية الحادثة المزعومة للعنصرية خلال مباراة ريال مدريد، بروح كاملة من التعاون والشفافية والانفتاح والحرص على الإيضاح.

ويؤكد النادي، بشكل واضح لا لبس فيه، التزامه التاريخي الراسخ والدائم بالدفاع عن قيم المساواة والاحترام، وهي القيم التي تتماشى مع المبادئ الأساسية لتأسيسه والتي يجسدها بأوضح صورة رمزه الأكبر أوزيبيو.

كما يجدد نادي بنفيكا دعمه الكامل وثقته التامة في الرواية التي قدّمها اللاعب جيانلوكا بريستياني، الذي كان سلوكه طوال تمثيله للنادي قائمًا دائمًا على احترام المنافسين والمؤسسات والمبادئ التي تحدد هوية بنفيكا.

يعرب النادي عن أسفه لحملة التشهير التي يتعرض لها اللاعب.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أصدر بيانا حول الأمر صباح الأربعاء.

وأفاد يويفا في بيان: "التقارير الرسمية الخاصة بالمباريات التي أُقيمت الليلة الماضية تخضع حالياً للمراجعة".

وأضاف "عند الإبلاغ عن أي أزمات، يتم فتح إجراءات رسمية، وإذا أسفرت عن فرض عقوبات تأديبية، فسيتم الإعلان عنها على الموقع التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأتم البيان "ليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومات إضافية لتزويدكم بها أو أي تعليق آخر للإدلاء به بشأن هذه المسألة".

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحفتال عن طريق الرقص مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا التي بدأت في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا.

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.