الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس تمديد تعاقده مع نجمه بوكايو ساكا جناح الفريق.

وتعاقد ساكا الحالي مع أرسنال كان يمتد حتى صيف 2027.

لكنه البالغ من العمر 24 عاما جدد التعاقد حتى صيف 2031.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بوكايو ساكا هو واحد منا.. يسعدنا الإعلان عن توقيعه لعقد طويل الأمد مع المدفعجية".

Bukayo is one of us. We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌 pic.twitter.com/LWWEbHRWw5 — Arsenal (@Arsenal) February 19, 2026

وكانت جريدة تليجراف قد ذكرت قبل أسابيع أن إدارة أرسنال وافقت على زيادة راتب اللاعب إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

ويسعى أرسنال للحفاظ على قوام الفريق وفرض حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

الجناح الإنجليزي يعد من العناصر الأساسية في أرسنال والمنتخب الإنجليزي.

وشارك ساكا هذا الموسم في 34 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات.