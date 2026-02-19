الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال

الخميس، 19 فبراير 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال ضد فولام

أعلن نادي أرسنال يوم الخميس تمديد تعاقده مع نجمه بوكايو ساكا جناح الفريق.

وتعاقد ساكا الحالي مع أرسنال كان يمتد حتى صيف 2027.

لكنه البالغ من العمر 24 عاما جدد التعاقد حتى صيف 2031.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بوكايو ساكا هو واحد منا.. يسعدنا الإعلان عن توقيعه لعقد طويل الأمد مع المدفعجية".

وكانت جريدة تليجراف قد ذكرت قبل أسابيع أن إدارة أرسنال وافقت على زيادة راتب اللاعب إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في صفوف متصدر الدوري الإنجليزي.

ويسعى أرسنال للحفاظ على قوام الفريق وفرض حالة من الاستقرار الفني تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

الجناح الإنجليزي يعد من العناصر الأساسية في أرسنال والمنتخب الإنجليزي.

وشارك ساكا هذا الموسم في 34 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 7 في جميع المسابقات.

