جناح النصر يقترب من تجديد عقده

وافقت إدارة نادي النصر على جميع المتطلبات التي قدمها وكيل أعمال عبد الرحمن غريب جناح الفريق لتجديد عقده، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وينتهي عقد غريب رسميًا بنهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير إلى إلى أن البرتغالي سيماو كوتينيو المدير الرياضي في النادي اجتمع مع غريب وأبدى موافقته على جميع شروطه، التي وضعها على طاولة المفاوضات.

واقترب الطرفان من الموافقة على أن تكون مدة العقد الجديد 3 مواسم، وتقاضي 10 ملايين ريال سنويا، بقيمة إجمالية تصل نحو 30 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن إدارة النصر تتجه إلى المحافظة على الجناح ذو الـ 28 عامًا.

وكان غريب قريبًا من مغادرة النصر في الصيف الماضي بعد أن تقدم ناديا نيوم والعلا بطلب شراء عقده، إلا أن المعطيات تغيرت بعد إقالة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.

ولعب جناح الأصفر خلال الموسم الجاري 20 مباراة بمجموع 777 دقيقة في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وانضم غريب إلى صفوف النصر صيف 2022 قادمًا من الأهلي، وشارك بقميص النصر في 118 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وقدم 27 تمريرة حاسمة.