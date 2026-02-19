بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب

الخميس، 19 فبراير 2026 - 16:17

رفض فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ إلغاء تدريب الخميس الذي أقيم وسط عاصفة ثلجية.

وتتساقط الثلوج بكثافة في ميونيخ في الوقت الحالي، ورغم ذلك انطلق التدريب.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا ما قاله كومباني للاعبيه: "لا أريد منكم أن تخاطروا هنا على الإطلاق".

ويشارك كل اللاعبين في المران، باستثناء مانويل نوير المصاب.

ويستعد بايرن لملاقاة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت.

وتقام المباراة ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن صدارة جدول المسابقة برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.

بينما يحتل فرانكفورت المركز السابع برصيد 31 نقطة.

