بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب

رفض فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ إلغاء تدريب الخميس الذي أقيم وسط عاصفة ثلجية.

وتتساقط الثلوج بكثافة في ميونيخ في الوقت الحالي، ورغم ذلك انطلق التدريب.

ونقلت شبكة سكاي سبورت ألمانيا ما قاله كومباني للاعبيه: "لا أريد منكم أن تخاطروا هنا على الإطلاق".

ويشارك كل اللاعبين في المران، باستثناء مانويل نوير المصاب.

Heftiges Schneetreiben an der Säbener Straße! Das heutige Training kann nur unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Vincent Kompany zu den Spielern: „Ich will nicht, dass ihr hier Risiko eingeht.“ @SkySportDE pic.twitter.com/56HyS2F7Le — Kerry Hau (@kerry_hau) February 19, 2026

ويستعد بايرن لملاقاة آينتراخت فرانكفورت يوم السبت.

وتقام المباراة ضمن الجولة 23 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن صدارة جدول المسابقة برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ملاحقه بوروسيا دورتموند.

بينما يحتل فرانكفورت المركز السابع برصيد 31 نقطة.