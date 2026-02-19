لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل

يبدأ لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس التخطيط للموسم المقبل رغم أن مستقبله محل شك بعد الخسارة أمام جالاتاسراي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكشف تقرير لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن 6 لاعبين في صفوف يوفنتوس لا يدخلون ضمن خطط المدرب سباليتي للموسم المقبل حال استمراره في تورينو.

وحدد سباليتي بالفعل الأسماء التي لا يرغب في استمرارها ضمن مشروعه في موسم 2026-2027 إذا بقي في منصبه بعد الصيف.

وقدم لويس أوبيندا أداء مخيبا في التدريبات، إذ شارك لمدة 87 دقيقة فقط خلال 8 مباريات في عام 2026.

بينما تعرض دوشان فلاهوفيتش وجوناثان ديفيد للإصابة أمام جالاتاسراي يوم الثلاثاء، ومع ذلك دفع سباليتي بـ وستون ماكيني كمهاجم صريح بدلا من أوبيندا.

كما ظهر خوان كابال بشكل سيئ في مواجهة إسطنبول، ويعاني اللاعب الكولومبي من التأقلم مع أسلوب سباليتي، خاصة في عملية بناء اللعب من الخلف.

وعانى أيضا فيديريكو جاتي بعد مشاركته بديلا في اللقاء ذاته، ومن المتوقع أن يستمر كخيار احتياطي في الموسم المقبل حال بقائه في تورينو.

وتعرض الحارس ميكيلي دي جريجوريو لانتقادات بعدما استقبل يوفنتوس 13 هدفا في آخر 4 مباريات، بينما تراجع الاعتماد على فاسيليي أديتش وإيدون زيجروفا خلال الأسابيع الماضية.

وينتهي عقد سباليتي مع يوفنتوس في ملعب أليانز بنهاية شهر يونيو المقبل.

ورغم ذلك كشفت تقارير إيطالية أنه حال حسم سباليتي تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيستمر في منصبه.