لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل

الخميس، 19 فبراير 2026 - 15:57

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يبدأ لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس التخطيط للموسم المقبل رغم أن مستقبله محل شك بعد الخسارة أمام جالاتاسراي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكشف تقرير لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن 6 لاعبين في صفوف يوفنتوس لا يدخلون ضمن خطط المدرب سباليتي للموسم المقبل حال استمراره في تورينو.

وحدد سباليتي بالفعل الأسماء التي لا يرغب في استمرارها ضمن مشروعه في موسم 2026-2027 إذا بقي في منصبه بعد الصيف.

أخبار متعلقة:
تقرير: يوفنتوس يتمسك بـ سباليتي.. ودوري الأبطال يحسم مصير المشروع ديل بيرو: لاعبو جالاتا سراي كانوا مسحورين.. وهذا ما يحتاجه يوفنتوس نواه لانج: الفوز على يوفنتوس بخماسية؟ المهمة لم تنته بعد جالاتا سراي يقسو على يوفنتوس بخماسية في ذهاب ملحق دوري الأبطال

وقدم لويس أوبيندا أداء مخيبا في التدريبات، إذ شارك لمدة 87 دقيقة فقط خلال 8 مباريات في عام 2026.

بينما تعرض دوشان فلاهوفيتش وجوناثان ديفيد للإصابة أمام جالاتاسراي يوم الثلاثاء، ومع ذلك دفع سباليتي بـ وستون ماكيني كمهاجم صريح بدلا من أوبيندا.

كما ظهر خوان كابال بشكل سيئ في مواجهة إسطنبول، ويعاني اللاعب الكولومبي من التأقلم مع أسلوب سباليتي، خاصة في عملية بناء اللعب من الخلف.

وعانى أيضا فيديريكو جاتي بعد مشاركته بديلا في اللقاء ذاته، ومن المتوقع أن يستمر كخيار احتياطي في الموسم المقبل حال بقائه في تورينو.

وتعرض الحارس ميكيلي دي جريجوريو لانتقادات بعدما استقبل يوفنتوس 13 هدفا في آخر 4 مباريات، بينما تراجع الاعتماد على فاسيليي أديتش وإيدون زيجروفا خلال الأسابيع الماضية.

وينتهي عقد سباليتي مع يوفنتوس في ملعب أليانز بنهاية شهر يونيو المقبل.

ورغم ذلك كشفت تقارير إيطالية أنه حال حسم سباليتي تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل سيستمر في منصبه.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب رومانو: فيكاريو منفتح على الانضمام إلى إنتر رغم إصابته بالصليبي.. مدرب موناكو: مينامينو قد يشارك في كأس العالم ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا برشلونة يعلن تخصيخ 14 ألف مقعد جديد لأصحاب التذاكر الموسمية في كامب نو سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان لياو: كنا الأفضل أمام كومو.. وسباق الدوري الإيطالي لا يزال قائما
أخر الأخبار
جيسوس: أشعر أن جمهور النصر لا يهتم بدوري أبطال آسيا 2 12 دقيقة | سعودي في الجول
جناح النصر يقترب من تجديد عقده 29 دقيقة | سعودي في الجول
بايرن يتدرب وسط عاصفة ثلجية.. وكومباني يرفض إلغاء التدريب 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك ساعة | القسم الثاني
لا جازيتا: 6 لاعبين خارج حسابات سباليتي في يوفنتوس الموسم المقبل ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا ساعة | الدوري الإنجليزي
"الجناح الطائر".. ليبيا تودع الأسطورة ونيس خير بعد مسيرة استثنائية ساعة | الوطن العربي
رومانو: فيكاريو منفتح على الانضمام إلى إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523676/لا-جازيتا-6-لاعبين-خارج-حسابات-سباليتي-في-يوفنتوس-الموسم-المقبل