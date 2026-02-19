بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا
الخميس، 19 فبراير 2026 - 15:56
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إنجلترا.
ستُقام المباريات الثماني في الفترة من الجمعة 6 مارس إلى الاثنين 9 مارس.
وتنطلق مباريات ثمن النهائي بلقاء ولفرهامبتون ضد ليفربول يوم الجمعة 6 مارس في العاشرة مساء.
كما تحدد موعد لقاء مانشستر سيتي ومضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت 7 مارس في العاشرة مساء.
وبذلك سيلعب محمد صلاح وعمر مرموش مع فريقيهما بعد كسر الصيام.
وجاء الجدول كاملا بتوقيت القاهرة على النحو التالي:
الجمعة 6 مارس
الساعة 10:00 مساءً – ولفرهامبتون ضد ليفربول
السبت 7 مارس
الساعة 2:15 عصرا – مانسفيلد تاون ضد أرسنال
الساعة 7:45 مساءً – ريكسهام ضد تشيلسي
الساعة 10:00 مساءً – نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي
الأحد 8 مارس
الساعة 2:00 ظهرًا – فولام ضد ساوثامبتون
الساعة 3:30 ظهرًا – بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند
الساعة 6:30 مساءً – ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي
الاثنين 9 مارس
الساعة 9:30 مساءً – وست هام يونايتد ضد برينتفورد