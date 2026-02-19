بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا

الخميس، 19 فبراير 2026 - 15:56

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - عمر مرموش

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إنجلترا.

ستُقام المباريات الثماني في الفترة من الجمعة 6 مارس إلى الاثنين 9 مارس.

وتنطلق مباريات ثمن النهائي بلقاء ولفرهامبتون ضد ليفربول يوم الجمعة 6 مارس في العاشرة مساء.

أخبار متعلقة:
رومانو: فيكاريو منفتح على الانضمام إلى إنتر رغم إصابته بالصليبي.. مدرب موناكو: مينامينو قد يشارك في كأس العالم موعد انضمام لاعب ليفربول لمعسكر منتخب مصر للشباب ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا

كما تحدد موعد لقاء مانشستر سيتي ومضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت 7 مارس في العاشرة مساء.

وبذلك سيلعب محمد صلاح وعمر مرموش مع فريقيهما بعد كسر الصيام.

وجاء الجدول كاملا بتوقيت القاهرة على النحو التالي:

الجمعة 6 مارس

الساعة 10:00 مساءً – ولفرهامبتون ضد ليفربول

السبت 7 مارس

الساعة 2:15 عصرا – مانسفيلد تاون ضد أرسنال

الساعة 7:45 مساءً – ريكسهام ضد تشيلسي

الساعة 10:00 مساءً – نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

الأحد 8 مارس

الساعة 2:00 ظهرًا – فولام ضد ساوثامبتون

الساعة 3:30 ظهرًا – بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند

الساعة 6:30 مساءً – ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي

الاثنين 9 مارس

الساعة 9:30 مساءً – وست هام يونايتد ضد برينتفورد

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي عمر مرموش
نرشح لكم
الأعلى أجرا.. ساكا يمدد تعاقده مع أرسنال سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان ساكا: التعادل أمام ولفرهامبتون محبط للغاية.. وعلينا معالجة الأخطاء فورا أرتيتا: نستحق الانتقادات.. وما حدث لا يليق بالمنافسة على اللقب بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة دقيقة | الدوري المصري
تعادل في الوقت القاتل بين المصري والمقاولون العرب في الدوري 8 دقيقة | الكرة المصرية
ياسر إبراهيم يغيب عن مواجهة الأهلي وسموحة 11 دقيقة | الدوري المصري
إمام عاشور يعود معتذرا ويقود الأهلي للفوز على الجونة 17 دقيقة | الدوري المصري
جارسيا: يمكننا التأهل أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
إلى جانب دجوكوفيتش.. كورتوا يشتري حصة من نادي لو مان الفرنسي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشباك المفضلة له.. إمام عاشور يهز شباك الجونة ويفتتح أهدافه مع الأهلي هذا الموسم ساعة | الدوري المصري
مروان عطية يغيب عن الأهلي أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523675/بعد-الإفطار-تحديد-موعد-مباراتي-ليفربول-وسيتي-في-كأس-إنجلترا