بعد الإفطار.. تحديد موعد مباراتي ليفربول وسيتي في كأس إنجلترا

حدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس إنجلترا.

ستُقام المباريات الثماني في الفترة من الجمعة 6 مارس إلى الاثنين 9 مارس.

وتنطلق مباريات ثمن النهائي بلقاء ولفرهامبتون ضد ليفربول يوم الجمعة 6 مارس في العاشرة مساء.

كما تحدد موعد لقاء مانشستر سيتي ومضيفه نيوكاسل يونايتد يوم السبت 7 مارس في العاشرة مساء.

وبذلك سيلعب محمد صلاح وعمر مرموش مع فريقيهما بعد كسر الصيام.

وجاء الجدول كاملا بتوقيت القاهرة على النحو التالي:

الجمعة 6 مارس

الساعة 10:00 مساءً – ولفرهامبتون ضد ليفربول

السبت 7 مارس

الساعة 2:15 عصرا – مانسفيلد تاون ضد أرسنال

الساعة 7:45 مساءً – ريكسهام ضد تشيلسي

الساعة 10:00 مساءً – نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي

الأحد 8 مارس

الساعة 2:00 ظهرًا – فولام ضد ساوثامبتون

الساعة 3:30 ظهرًا – بورت فايل أو بريستول سيتي ضد سندرلاند

الساعة 6:30 مساءً – ليدز يونايتد ضد نورويتش سيتي

الاثنين 9 مارس

الساعة 9:30 مساءً – وست هام يونايتد ضد برينتفورد