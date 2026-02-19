"الجناح الطائر".. ليبيا تودع الأسطورة ونيس خير بعد مسيرة استثنائية

ودعت الكرة الليبية أسطورتها، ونيس خير الذي توفي عن عمر ناهز 59 عاما بعد مسيرة استثنائية.

وسبق لونيس خير اللعب بقميصي أهلي بنغازي، وأهلي طرابلس بالدوري الليبي.

وبدأت مسيرة خير في 1984 وارتدى قميص الأهلي بنغازي في فترتين وتوج مع الفريق بلقب الدوري الليبي في 1992 وكأس ليبيا موسمي 1987-1988 و1990-1991.

كما ارتدى قميص الأهلي طرابلس وحقق معه لقب الدوري الليبي أيضا، كما شارك مع منتخب ليبيا في الدورة العربية عام 1988.

"الجناح الطائر" و"ملك المراوغات" و"الفهد الأسمر" كانت أبرز ألقاب ونيس خير في الملاعب، إذ كان يرتدي القميص رقم 7.

وفي مارس 2024 واجه الإسماعيلي نظيره الأهلي الليبي في إطار احتفالية الدراويش بمرور 100 عام على تأسيسه.

وعلى الجانب الآخر تم تكريم ونيس خير في مهرجان اعتزاله بعد مسيرته الكروية في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.

ونيس كان هو صاحب ضربة البداية للمباراة ورد التحية للجماهير في الملعب.