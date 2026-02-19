ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا

أعلن ريال مدريد في بيان رسمي تطورات واقعة مواجهة الفريق أمام بنفيكا في ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والخاصة بفينيسيوس جونيور.

وكشف ريال مدريد عن تقديمه اليوم الخميس إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جميع الأدلة المتاحة بشأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء 17 فبراير، خلال مباراة الفريق أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة.

وأكد النادي تعاونه الكامل مع التحقيق الذي فتحه يويفا عقب الوقائع غير المقبولة ذات الطابع العنصري التي شهدها اللقاء.

وأعرب ريال مدريد عن تقديره للدعم والإجماع الذي حظي به لاعبه فينيسيوس جونيور من مختلف أوساط كرة القدم حول العالم.

وشدد النادي في ختام بيانه على استمراره في العمل بالتعاون مع جميع المؤسسات من أجل القضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة والمجتمع.

ماذا حدث؟

سجل فينيسيوس جونيور هدف فوز ريال مدريد على بنفيكا في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة لم يستطع الحارس التصدي لها.

عقب تسجيل الهدف ذهب فينيسيوس للاحتفال عن طريق الرقص، مما أغضب جماهير ولاعبي بنفيكا، الذين بدأوا في توجيه هتافات ضده.

توقفت المباراة بسبب هتافات الجمهور العنصرية ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد لمدة 10 دقائق، كما زعم فينيسيوس جونيور تعرضه للعنصرية من جانب جيانلوكا لاعب بنفيكا.

وأصدر فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بيانا بعد واقعة العنصرية التي تعرض لها خلال مواجهة بنفيكا. (طالع التفاصيل)

ونفى جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا التهمة المنسوبة إليه بتوجيه إهانات عنصرية لفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. (طالع التفاصيل)