برشلونة يعلن تخصيص 14 ألف مقعد جديد لأصحاب التذاكر الموسمية في كامب نو

الخميس، 19 فبراير 2026 - 13:26

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي تخصيص كامل الزيادة الجديدة في سعة ملعب كامب نو لأصحاب التذاكر الموسمية.

وجاء ذلك عقب الحصول على موافقة مجلس مدينة برشلونة على المرحلة 1C الخاصة بالمدرج الشمالي.

وأوضح النادي أن المرحلة الجديدة من إعادة الافتتاح التدريجي للملعب تتضمن نحو 14 ألف مقعد إضافي، سيتم توزيعها بأولوية على أعضاء النادي من حاملي التذاكر الموسمية.

وأشار البيان إلى أنه في حال عودة الفريق إلى الملعب مطلع شهر مارس، فإن السعر المتوقع للتذاكر الموسمية في هذه المرحلة سيتراوح بين 160 و264 يورو، وفقًا لموقع المقعد داخل الملعب.

وأكد برشلونة أنه سيفتح خلال الأيام القليلة المقبلة باب التقديم أمام أصحاب التذاكر الموسمية لحجز مقاعدهم مسبقًا، وفقًا للمواعيد المحددة التي سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية للنادي.

وأضاف أن الإدارة تنتظر التصريح النهائي من مجلس المدينة لتفعيل المرحلة 1C، على أن يتم الحصول عليه في أقرب وقت ممكن مع بداية شهر مارس.

وشدد البيان على أن القرار يعكس أهمية الأعضاء باعتبارهم الركيزة الأساسية للنادي وعنصرًا محوريًا في نموذج ملكيته، مؤكدًا التزام برشلونة بإعطاء الأولوية لأعضائه خلال العودة التدريجية إلى كامب نو، لضمان شغل المقاعد الجديدة في هذه المرحلة المهمة.

