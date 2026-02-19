سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين

تحدث أرني سلوت مدرب ليفربول عن تطورات تعافي ألكسندر إيزاك، مؤكدًا أن اللاعب دخل المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي، لكن عودته للمشاركة ما زالت تحتاج بعض الوقت.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي: "من الجيد أن نرى إيزاك في الملعب، ومن الجيد لنا أيضًا رؤيته هناك. ما زال أمامه عمل كثير، لكن كلاعب تشعر عندما تصل إلى المرحلة الأخيرة من التأهيل. التواجد في صالة الألعاب دون الملعب ليس الجزء الأفضل لأي لاعب".

وأضاف "الخطوة التالية هي العمل بالكرة، وهذا ما يحبه كل لاعب، ثم الاندماج مع المجموعة. بعد ذلك يحتاج لبعض الوقت قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات".

وعن مستوى إيزاك المتوقع بعد العودة، أوضح: "سيمنحنا إيزاك نوعية مختلفة من اللاعبين عما نملكه الآن. لكننا أيضًا نتوقع نسخة مختلفة منه في نهاية الموسم مقارنة ببدايته، وهذا أمر طبيعي. قلت مرارًا إن علينا منحه الوقت".

وتابع "إذا كان اللاعب غائبًا لأربعة أو خمسة أشهر ويخضع لتدريبات فردية فقط، فلا يمكن أن نتوقع جاهزيته فورًا. للأسف لم نستخدم أفضل نسخة من أليكس بعد، لكن الجماهير سترى أفضل نسخة منه هذا الموسم، وبالتأكيد في السنوات المقبلة".

وشدد: "لا أريد تحديد موعد دقيق، لكن إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فسيكون متاحًا هذا الموسم".

كما كشف مدرب ليفربول عن آخر مستجدات الإصابات في الفريق، قائلا: "جيريمي فريمبونج لن يكون متاحًا هذا الأسبوع، ونأمل أن ينضم الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور بشكل جيد".

وواصل "واتارو إندو سيغيب لفترة طويلة، لا نعرف مدتها بالتحديد، لكنها طويلة".

وردًا على الانتقادات التي طالت أداء الفريق في بداية الموسم، قال سلوت: "لم أتفق مع هذا الأمر، الفرق التي واجهناها سابقًا لم تكن تقدم مباريات ممتعة كما حدث مؤخرًا، لذلك الأمر لا يتعلق بنا فقط".

وأردف "نحاول دائمًا الضغط، ونحاول البناء من الخلف، ونرغب في تقديم كرة ممتعة. لا ننجح دائمًا في ذلك، وأحيانًا يكون السبب أننا لا ننفذ بالشكل الكافي، لكن في أحيان كثيرة يعود الأمر لطبيعة المنافس الذي لا يريد مباراة مفتوحة، وهذا أمر مفهوم. ربما كنت سأفعل الشيء نفسه لو واجهت ليفربول".

واختتم تصريحاته "في أغلب المباريات التي تعادلنا أو خسرناها، لم نستحق ذلك. صنعنا فرصًا كثيرة، أكثر من كافية لتسجيل هدف أو اثنين أو ثلاثة".