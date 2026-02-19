بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان

الخميس، 19 فبراير 2026 - 12:36

كتب : FilGoal

يوليان ناجلسمان

فتح مانشستر يونايتد باب المفاوضات مع المدرب الألماني يوليان ناجلسمان لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.

ويتولى مايكل كاريك تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع يوليان ناجلسمان لتولي تدريبه في الموسم المقبل.

ويمتد تعاقد ناجلسمان مع منتخب ألمانيا حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

في المقابل حقق مايكل كاريك انطلاقة رائعة مع مانشستر يونايتد بعدما حقق 4 انتصارات في 5 مباريات خاضها مع الفريق.

لكن الخسارة أمام وست هام يونايتد اثارت الشكوك حول إمكانية تحويل كاريك من مدرب مؤقت إلى دائم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة.

