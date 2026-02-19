تقرير: يوفنتوس يتمسك بـ سباليتي.. ودوري الأبطال يحسم مصير المشروع

يتمسك يوفنتوس باستمرار لوتشيانو سباليتي في قيادة الفريق، بعدما اقتنعت الإدارة بجودة الأداء الذي يقدمه المدرب مع الفريق هذا الموسم.

لكن حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا يبقى الشرط الأساسي لاستمرار المشروع.

وكشفت شبكة سبورت ميدياست الإيطالية أنه رغم الثقة الفنية في سباليتي، يبقى المدرب مرتبطا بالنتائج، خاصة في ظل تعقد موقف الفريق أوروبيا والخروج المبكر من كأس إيطاليا.

لذلك أصبح إنهاء الدوري ضمن المراكز الأربعة الأولى أمرا إلزاميا، لا مجرد هدف رياضي.

ويضع يوفنتوس تركيزه أولا على مواجهة كومو، ثم التفكير في إياب الملحق الأوروبي أمام جالاتاسراي ومحاولة تحقيق عودة استثنائية. لكن يبقى الحسم الحقيقي في الدوري، حيث يتحدد مستقبل المشروع ومصير سباليتي مع الفريق.

ولا يتعلق الأمر بالمكانة فقط، بل بالجانب الاقتصادي أيضا. فعدم التأهل إلى دوري الأبطال سيجبر النادي على إعادة النظر في المشروع بالكامل، بعد أن عانى بالفعل من قيود مالية خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

اضطر المدير التنفيذي إلى إدارة سوق انتقالات بميزانية محدودة، وقد يواجه السيناريو ذاته في الصيف، بل وربما يضطر لبيع أحد العناصر المهمة من أجل تحقيق التوازن المالي، في وقت يحتاج فيه الفريق إلى تدعيمات واضحة خاصة في الخط الأمامي.

اعتاد يوفنتوس تاريخيا تفضيل النتائج على الأداء الجمالي، لذلك لا يكفي تطور الشكل الهجومي للفريق دون ترجمة ذلك إلى انتصارات، بداية من المواجهة المرتقبة أمام كومو في الدوري.

تشير الحسابات إلى أن المركز الرابع ليس بعيدا، لكن المنافسة تزداد تعقيدا مع تحسن روما مؤخرا وتذبذب نتائج نابولي بسبب الإصابات، بينما يبدو ميلان، الذي يبتعد بفارق 8 نقاط، خارج الحسابات حاليا.

أثر الخروج القاسي في إسطنبول أمام جالاتاسراي ترك تداعيات واضحة، رغم أن الفريق كان قادرا على الخروج بنتيجة مختلفة أمام إنتر لولا طرد كالولو.