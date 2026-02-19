منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي

الخميس، 19 فبراير 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

أونوتشي أوجبيلو - الترجي

بات لاعب الوسط النيجيري أونوتشي أوجبيلو خارج حسابات الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الترجي ضد الأهلي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن أوجبيلو بات خارج حسابات الترجي الفنية في إطار عقوبة غير معلنة بسبب رفض اللاعب التجديد وتوقيعه على عقد مبدئي مع الاتحاد الليبي.

أخبار متعلقة:
بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز توروب: مواجهة الترجي مهمة ولكن التركيز الحالي على الدوري منافس الأهلي - الترجي يقسو على مستقبل سليمان بثلاثية ويشعل صدارة الدوري التونسي يوسف لـ في الجول: الترجي منافس شرس رغم أى ظروف.. لكن الأهلي قادر على الحسم دائما

وأوضحت التقارير ذاتها أن الترجي سيعتمد على معز الحاج علي بشكل أكبر وسيعمل على تجهيزه لمواجهة الأهلي في ربع نهائي أبطال إفريقيا.

أوجبيليو كان أحد الركائز الأساسية في صفوف الترجي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

لكن اللاعب النيجيري ارتبط بالتوقيع لنادي الاتحاد الليبي في يناير الماضي على أن ينتقل لناديه الجديد بداية من الموسم المقبل.

وتقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

ويخوض الأهلي مواجهة الذهاب في رادس، بينما مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وخاض بن شريفية 14 مباراة مع الترجي أمام الأهلي في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحقق بن شريفية الفوز على الأهلي مرتين فقط مقابل 8 تعادلات و4 هزائم.

واستقبلت شباك بن شريفية 20 هدفا من الأهلي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات فقط.

الأهلي الترجي التونسي
نرشح لكم
طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا طريق الأهلي - صنداونز يهزم أورلاندو ويقترب من صدارة الدوري الجنوب إفريقي طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز منافس الأهلي - الجبالي: مرحبا بهم في ربع النهائي.. وكنت أركز على مستقبل سليمان أولمبيك آسفي: أخفينا العلم المغربي في الجزائر داخل ثلاجة صغيرة عضو اللجنة التنفيذية لـ كاف: أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا مدرب بلوزداد: المصري ليس فريقا سهلا والقرعة منحتنا ما أردناه
أخر الأخبار
الأعلى للإعلام يقرر استدعاء مدير حساب "راديو الزمالك" بسبب مخالفة أكواد المجلس 47 ثاتيه | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تقديم جميع الأدلة إلى "يويفا" بشأن أحداث مباراة بنفيكا 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طريق بيراميدز - نهضة بركان يرفع ملف ممادو كمارا إلى فيفا 34 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يعلن تخصيخ 14 ألف مقعد جديد لأصحاب التذاكر الموسمية في كامب نو 41 دقيقة | الدوري الإسباني
سلوت يكشف عودة إيزاك هذا الموسم.. وموقف المصابين 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بيلد: مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع ناجلسمان ساعة | الدوري الإنجليزي
لياو: كنا الأفضل أمام كومو.. وسباق الدوري الإيطالي لا يزال قائما ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: يوفنتوس يتمسك بـ سباليتي.. ودوري الأبطال يحسم مصير المشروع ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523661/منافس-الأهلي-تقرير-النيجيري-أوجبيلو-خارج-حسابات-الترجي-بعد-توقيعه-للاتحاد-الليبي