منافس الأهلي - تقرير: النيجيري أوجبيلو خارج حسابات الترجي بعد توقيعه للاتحاد الليبي

بات لاعب الوسط النيجيري أونوتشي أوجبيلو خارج حسابات الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي.

ويلعب الترجي ضد الأهلي ضمن ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن أوجبيلو بات خارج حسابات الترجي الفنية في إطار عقوبة غير معلنة بسبب رفض اللاعب التجديد وتوقيعه على عقد مبدئي مع الاتحاد الليبي.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الترجي سيعتمد على معز الحاج علي بشكل أكبر وسيعمل على تجهيزه لمواجهة الأهلي في ربع نهائي أبطال إفريقيا.

أوجبيليو كان أحد الركائز الأساسية في صفوف الترجي وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

لكن اللاعب النيجيري ارتبط بالتوقيع لنادي الاتحاد الليبي في يناير الماضي على أن ينتقل لناديه الجديد بداية من الموسم المقبل.

وتقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

ويخوض الأهلي مواجهة الذهاب في رادس، بينما مباراة الإياب على استاد القاهرة.

وخاض بن شريفية 14 مباراة مع الترجي أمام الأهلي في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وحقق بن شريفية الفوز على الأهلي مرتين فقط مقابل 8 تعادلات و4 هزائم.

واستقبلت شباك بن شريفية 20 هدفا من الأهلي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات فقط.