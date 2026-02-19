ساكا: التعادل أمام ولفرهامبتون محبط للغاية.. وعلينا معالجة الأخطاء فورا

الخميس، 19 فبراير 2026 - 10:42

كتب : FilGoal

أرسنال - أستون فيلا - ساكا

أعرب بوكايو ساكا لاعب أرسنال عن شعوره بالإحباط بعد تعادل الفريق أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

أرسنال

وسقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء بهدفين لكل منهما.

وقال ساكا عبر شبكة بي بي سي: "هناك فرقا شاسعا بين أداء الفريق في الشوط الثاني مقارنة بالأول".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل كبيرة، ولا أملك الكثير لأقوله، تراجع مستوانا بشكل ملحوظ ودفعنا ثمن ذلك غاليا".

وشدد "الأمر محبط للغاية، حان الوقت لنراجع أدائنا في المباريات الأخيرة ونعالج المشاكل فورا حتى نعود لسكة الانتصارات وبناء ما فقدناه في الوقت الحالي".

واختتم ساكا تصريحاته "إذا أتقنا الأساسيات فسنمتلك ما يكفي من الجودة للفوز بالمباريات، وأعتقد أننا بحاجة للعودة لمستوانا المعهود، علينا تصحيح الوضع وهذا تركيزنا حاليا".

ويعد ذلك التعادل الثاني على التوالي لأرسنال، بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة ولكن من 26 مباراة.

ولم يحقق أرسنال سوى فوزين في آخر سبع مباريات بالدوري منذ بداية 2026.

