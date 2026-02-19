جاب الله يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن لقاء الجونة

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي سبب غياب عمرو الجزار مدافع الفريق عن لقاء الجونة.

وكشف الأهلي قائمته لمباراة الجونة في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري والتي ستقام في التاسعة والنصف للخميس.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع النادي: "غياب عمرو الجزار بسبب تعرضه لإجهاد عضلي".

وأَضاف "الجزار اشتكى من العضلة الضامة اليمنى وفضلنا منحه راحة وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بدءا من الخميس للانتظام بعده في التدريبات الجماعية للفريق".

ولم يخض الجزار أي مباراة حتى الآن بقميص الأهلي عقب انضمامه قادما من البنك الأهلي، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في 5 مباريات.

وتواجد هادي رياض مدافع الأهلي الجديد في قائمة يس توروب لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - هادي رياض - أحمد نبيل كوكا - يوسف بلعمري - أحمد عيد - كريم فؤاد.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - حسين الشحات - أشرف بنشرقي.

الهجوم: يلسين كامويش - مروان عثمان - محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد خوض 15 مباراة.

أما الجونة فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

