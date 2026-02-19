بعد التعادل أمام كلوب بروج.. سيميوني: أعد جماهيرنا بتحقيق الانتصار على ملعبنا
الخميس، 19 فبراير 2026 - 10:12
كتب : FilGoal
كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن مباراة كلوب بروج أتت كما توقع ويعد الجماهير بحسم التأهل في مباراة العودة.
وقال سيميوني في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "المباراة جاءت كما توقعناها، ربما المنافس الأكثر ضغطا في دوري أبطال أوروبا، فريق شاب جدًا، كنا نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة".
وواصل "سيطرنا على مجريات الشوط الأول وكنا أفضل، لكن الفريق عانى في الجانب البدني، واستغل كلوب بروج الفرصة لتحقيق التعادل معنا".
وأتم تصريحاته "كلا الفريقان كان أمامهم فرصة كبيرة لتحقيق الانتصار لكن انتهت بالتعادل لكن أعد الجماهير أننا سنحقق الانتصار في مباراة العودة أمامهم".
وتعادل أتلتيكو مدريد مع كلوب بروج بثلاثة أهداف لكل منهما في ذهاب مباراة الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم خوليان ألفاريز أولا لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 8 من علامة الجزاء، وعزز تقدم أتلتيكو مدريد أديمولا لوكمان في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو.
وقلص الفارق لكلوب بروج رافائيل أونيديكا في الدقيقة 51، وعدل نيكولو تريسولدي النتيجة لكلوب بروج في الدقيقة 60.
وسجل جويل أردونيز هدف أتلتيكو مدريد الثالث بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 80.
وفاجيء كلوب بروج الجميع بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة 90 عن طريق كريستوس تزوليس.
ودخل بروج نادي الـ200 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني فريق يتخطى حاجز الـ200 هدف في أبطال أوروبا بعد أندرلخت.