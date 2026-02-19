بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر

الخميس، 19 فبراير 2026 - 00:28

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

تعادل أرسنال خارج أرضه أمام ولفرهامبتون متذيل الترتيب بنتيجة 2-2، وذلك بعد أسبوع واحد من التعادل أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وفرط أرسنال في فرصة الابتعاد بالصدارة، بعدما اكتفى برفع رصيده إلى 58 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، وللأخير مباراة أقل لم يخضها بعد.

أرسنال خاض مواجهة الجولة الـ 31 أمام ولفرهامبتون اليوم الأربعاء، فيما لم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بالجولة ذاتها.

أخبار متعلقة:
الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال تقرير: مانشستر سيتي يحدد مستقبل حارسه

وبالتالي في حالة فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس فيستقلص الفارق بين المتصدر والوصيف إلى نقطتين فقط.

وقررت الرابطة الإنجليزية تقديم موعد المباراة بسبب المباراة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد 22 مارس، قبل التوقف الدولي.

وينتظر الفريقان 5 مواجهات، قبل صدامهما المباشر يوم 18 إبريل على ملعب الاتحاد.

مواجهات أرسنال:

الأحد 22 فبراير .. توتنام هوتسبير × أرسنال

الأحد 1 مارس.. أرسنال × تشيلسي

الأربعاء 4 مارس.. برايتون × أرسنال

الأحد 15 مارس.. أرسنال × إيفرتون

السبت 11 إبريل.. أرسنال × بورنموث

السبت 18 إبريل.. مانشستر سيتي × أرسنال

مواجهات مانشستر سيتي:

السبت 21 فبراير.. مانشستر سيتي × نيوكاسل

السبت 28 فبراير.. ليدز يونايتد × مانشستر سيتي

الأربعاء 4 مارس.. مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست

السبت 14 مارس.. وست هام × مانشستر سيتي

السبت 11 إبريل.. تشيلسي × مانشستر سيتي

السبت 18 إبريل.. مانشستر سيتي × أرسنال

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(2) أرسنال "لإنقاذ النادي من الهبوط".. ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد ولفرهامبتون فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
جاب الله يكشف سبب غياب عمرو الجزار عن لقاء الجونة ساعة | الدوري المصري
بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي - أفشة يتواجد في تدريبات الفريق 2 ساعة | الدوري المصري
أبطال أوروبا - مفاجآت بودوجليمت مستمرة بفوز على إنتر بثلاثية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال أوروبا - تعادل مثير يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد أمام كلوب بروج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: ميلان متفائل بتجديد عقد مودريتش لموسم جديد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ميلان يرفض الاقتراب من إنتر ويفرط في نقطتين أمام كومو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/articles/523648/بعد-تقلص-الفارق-5-مواجهات-لـ-أرسنال-ومانشستر-سيتي-قبل-صدامهما-المباشر