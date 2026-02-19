بعد تقلص الفارق.. 5 مواجهات لـ أرسنال ومانشستر سيتي قبل صدامهما المباشر

تعادل أرسنال خارج أرضه أمام ولفرهامبتون متذيل الترتيب بنتيجة 2-2، وذلك بعد أسبوع واحد من التعادل أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وفرط أرسنال في فرصة الابتعاد بالصدارة، بعدما اكتفى برفع رصيده إلى 58 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، وللأخير مباراة أقل لم يخضها بعد.

أرسنال خاض مواجهة الجولة الـ 31 أمام ولفرهامبتون اليوم الأربعاء، فيما لم تحدد رابطة الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بالجولة ذاتها.

وبالتالي في حالة فوز مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس فيستقلص الفارق بين المتصدر والوصيف إلى نقطتين فقط.

وقررت الرابطة الإنجليزية تقديم موعد المباراة بسبب المباراة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد 22 مارس، قبل التوقف الدولي.

وينتظر الفريقان 5 مواجهات، قبل صدامهما المباشر يوم 18 إبريل على ملعب الاتحاد.

مواجهات أرسنال:

الأحد 22 فبراير .. توتنام هوتسبير × أرسنال

الأحد 1 مارس.. أرسنال × تشيلسي

الأربعاء 4 مارس.. برايتون × أرسنال

الأحد 15 مارس.. أرسنال × إيفرتون

السبت 11 إبريل.. أرسنال × بورنموث

السبت 18 إبريل.. مانشستر سيتي × أرسنال

مواجهات مانشستر سيتي:

السبت 21 فبراير.. مانشستر سيتي × نيوكاسل

السبت 28 فبراير.. ليدز يونايتد × مانشستر سيتي

الأربعاء 4 مارس.. مانشستر سيتي × نوتينجهام فورست

السبت 14 مارس.. وست هام × مانشستر سيتي

السبت 11 إبريل.. تشيلسي × مانشستر سيتي

السبت 18 إبريل.. مانشستر سيتي × أرسنال