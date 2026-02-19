أبطال أوروبا - مفاجآت بودو جليمت مستمرة بفوز على إنتر بثلاثية

واصل بودو جليمت النرويج مفاجآته في دوري أبطال أوروبا وانتصر على إنتر الإيطالي بنتيجة 3-1 في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16.

وانتصر الفريق النرويجي في آخر مباراتين له بدور المجموعات على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وخطف بطاقة التأهل للملحق بصعوبة بعد 6 مباريات دون فوز في مرحلة الدوري.

والآن يواصل تحقيق المفاجآت كأول فريق نرويجي يحقق الفوز في مباراة إقصائية من دوري أبطال أوروبا تاريخيا.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف أول في الدقيقة 20 من توقيع سوندر فيت.

وبعد 10 دقائق أدرك فرانشيسكو إسبوسيتو التعادل لإنتر.

إنتر يعود إلى المباراة! 🔥 هدف التعادل للنيراتزوري بتوقيع فرانشيسكو بيو إسبوزيتو ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/G8JI9zGjuO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2026

وفي الدقيقتين 61 و64 قلب الفريق النرويجي الطاولة على وصيف النسخة الماضية.

بيتر هاوجي -لاعب ميلان السابق- سجل هدف التقدم وعزز كاسبر هوج النتيجة بالهدف الثالث.

ووصل الفريق النرويجي للفوز رقم 50 في المسابقات الأوروبية خلال 108 مباراة.

في المقابل تلقى إنتر أول خسارة في أبطال أوروبا من فريق خارج الدوريات الخمس الكبرى منذ 2007 ضد فنربخشة التركي.

كما تعد تلك أكبر خسارة له خارج أرض في أبطال أوروبا منذ السقوط بنتيجة 2-0 أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في 2009.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في ملعب سان سيرو لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16.