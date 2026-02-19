الصدارة مهددة.. أرسنال يسقط في تعادل قاتل أمام ولفرهامبتون

سقط أرسنال في فخ التعادل أمام مضيفه ولفرهامبتون في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء.

وقررت الرابطة الإنلجيزية تقديم موعد مباراة ولفرهامبتون وأرسنال في الجولة الـ 31 لتقام اليوم، تجنبا لخوض أرسنال مواجهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أحرز هدفي أرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 5، وبييرو هينكابي في الدقيقة 65.

فيما أحرز هدفي ولفرهامبتون هوجو بوينو في الدقيقة 61، وريكاردو كالافيوري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+4.

ساكا نجح في تسجيل هدف معتاد في شباك ولفرهامبتون مع كل تجديد عقد.

وجدد ساكا عقده يوم الثلاثاء ليصبح الأعلى أجرا في الجانرز، قبل أن يسجل اليوم في شباك ولفرهامبتون.

الأمر تكرر مرين من قبل في 1 يوليو 2020 وقع ساكا عقدًا جديدًا مع أرسنال، قبل أن يسجل هدفا في شباك ولفرهامبتون يوم 4 يوليو.

وفي مايو 2023 وقع ساكا عقدا جديدا قبل أن يسجل بعدها مباشرة ضد ولفرهامبتون يوم 25 مايو 2023.

ويعد ذلك التعادل الثاني على التوالي لأرسنال، بعدما تعادل في الجولة السابقة أمام برينتفورد بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 58 نقطة من 27 مباراة، بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه مانشستر سيتي صاحب الـ 53 نقطة ولكن من 26 مباراة.

أما ولفرهامبتون فبقي في ذيل الترتيب برصيد 10 نقاط.

تفاصيل المباراة:

تقدم أرسنال مبكرا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 5.

وأجرى ولفرهامبتون تبديلا اضطراريا مبكرا للإصالة في الدقيقة 21 بخروج أنخيل جوميز ونزول النيجيري تولو أروكودار بدلا منه.

وكاد أندري لاعب ولفرهامبتون أن يسجل التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، ولكن مرت تسديدته بجوار القائم الأيمن لرايا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف

وفي الشوط الثاني، أضاف بييرو هينكابي الثاني في الدقيقة 56.

وبعدما رفع الحكم المساعد رايته معلنا التسلل، عاد الحكم لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

ولكن قلص ولفرهامبتون النتيجة في الدقيقة 61.

أجرى بعدها أرتيتا تبديلين بخروج مادويكي وجيوكيريس ونزول إيزي وجابريل خيسوس

وخرج ساكا في الدقيقة 73 للإصابة ونزل تروسارد بدلا منه.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، حل كالافيوري بديلا، ومن أول لمسة للمدافع الإيطالي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، لم ينجح في إبعاد تسديدة لاعب ولفرهامبتون ليسكنها شباكه بعد اصطدام الكرة بالقائم.

استمرت الثوان الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، والتي شهدت اشتباك بين اللاعبين على أرض الملعب.