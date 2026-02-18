الرياضية: قبل قمة الهلال والاتحاد.. مالكوم يتعافى وتأهيل السداسي المصاب

يستعد الهلال لمواجهة اتحاد جدة في قمة الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

ويستضيف الهلال منافسه الاتحاد التاسعة مساء السبت المقبل، على المملكة أرينا.

وكشفت صحيفة الرياضية عن عودة النجم البرازيلي مالكوم بعد تعافيه من الإصابة.

وأصيب مالكوم بكدمة في الركبة أمام الاتفاق في مباراة الجولة الـ 22 والتي أقيمت الجمعة الماضية.

وحقق الهلال الفوز على حساب الاتفاق بهدفين نظيفين.

وغاب مالكوم عن مواجهة الهلال أمام الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

إجمالا لعب مالكوم 25 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 10.

وعلى الجانب الآخر، منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، راحة لمدة يوم.

وحقق الاتحاد الفوز على حساب السد القطري بنتيجة 4-1 التي أقيمت يوم الثلاثات في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الخماسي المصاب صالح الشهري، وأحمد الجليدان، والفرنسي موسى ديابي، وسعد الموسى، وفيصل الغامدي، يخضعون لبرنامج تأهيلي.

كما يخضع عبد الرحمن العبود لبرنامج خاص لتجهيزه.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز السادس برصيد 37 نقطة.