طريق الأهلي - صنداونز يهزم أورلاندو ويقترب من صدارة الدوري الجنوب إفريقي

تغلب صنداونز على أورلاندو بايرتس في قمة الدوري الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة 17 بالمسابقة.

وفاز صنداونز خارج ملعبه على أورلاندو بهدفين مقابل هدف واحد.

وحقق صنداونز انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 35 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أورلاندو المتصدر.

ولعب صنداونز مباراة أقل من أورلاندو، وحال فوز صنداونز يتساوى مع أورلاندو في النقاط.

وسجل بريان ليون هدفي صنداونز ليسجل ثنائيته الثانية للمباراة الثانية على التوالي.

ويتألق المهاجم الكولومبي مع صنداونز منذ انضمامه في يناير الماضي وسجل 6 أهداف في 7 أهداف.

ويلعب صنداونز مباراته المقبلة أمام فريق أمازولو ضمن منافسات الجولة 18.

بينما يحل أورلاندو ضيفا على كايزر تشيفز.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع صنداونز أمام استاد مالي في ربع النهائي.

ويقع صنداونز في طريق الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي.

إذ يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ربع النهائي.