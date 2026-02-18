"لإنقاذ النادي من الهبوط".. ليستر سيتي يعلن مدربه الجديد

أعلن نادي ليستر سيتي تعيين جاري رويت مدربا للفريق حتى نهاية الموسم.

وسيظهر رويت لأول مرة أمام مضيفه ستوك سيتي يوم السبت المقبل، في الجولة الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب".

فيما سيكون الظهور الأول للمدرب الجديد مع الفريق على ملعبه، أمام نوريتش سيتي يوم السبت 28 فبراير.

وسيتم تقديم جاري رويت لوسائل الإعلام يوم الخميس.

ويضم الجهاز المساعد لـ رويت، كل من كالوم ديفيدسون مساعد، وآندي كينج وآدم سادلر ضمن الجهاز التدريبي.

ولعب جاري رويت مع فريق ليستر سيتي بين عامي 2000، و2002 كظهير أيمن. وشارك في 57 مباراة وقتها.

وقال جاري رويت في تصريحات عبر الموقع الرسمي لـ ليستر سيتي "فخور بكوني المدرب الجديد لنادي ليستر سيتي، وبأن تتاح لي الفرصة للعمل مع مجموعة موهوبة وقيادتها خلال الأشهر المقبلة".

وتحدث عن هدفه مع الفريق "من الواضح لنا جميعًا ما يجب تحقيقه من الآن وحتى نهاية الموسم، والعمل يبدأ فورًا."

وأكمل "أتطلع إلى بناء علاقات مع اللاعبين، ومع طاقم النادي، ومع الجماهير، وكل ذلك سيكون حيويًا لمساعدتنا في تحقيق النتائج التي نحتاجها."

وعقب أيياوات سريفادانابرابا رئيس نادي ليستر سيتي: "جاري مدرب له خبرة كبيرة في البطولة الإنجليزية، سنلعب 14 مباراة أخيرة في الموسم، في صراع من أجل البقاء."

وتولى جاري رويت خلال مسيرته أندية برمنجهام، وديربي كاونتي، وستوك سيتي، وميلوول، وأكسفورد يونايتد الذي قاده للبقاء في موسم 2024 - 2025 بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خصم 6 نقاط من ليستر سيتي في دوري الدرجة الأولى.

وتأتي هذه العقوبة بعدما أثبتت خرق النادي لقوانين الربح والاستدامة المالية للدورة المالية المنتهية 2023 - 2024.

ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 22 برصيد 32 نقطة.