"الوزارة تعمل على خروج النادي من أزمته".. جوهر نبيل يستقبل لجنة إدارة الإسماعيلي

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 21:32

كتب : FilGoal

جوهر نبيل واللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وكشف الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل الزيارة.

وقدم محمد رائف رئيس اللجنة، التهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيا له التوفيق في أداء مهام منصبه.

كما أكد رائف دعمه الكامل لجهود الوزارة في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز حالة الاستقرار داخل الأندية.

وعبر جوهر نبيل، عن حرص الوزارة على دعم جميع الأندية خاصة الجماهيرية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لنجاحها واستمرار دورها الرياضي والمجتمعي بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على مختلف المستويات.

كما أضاف وزير الرياضة "النادي الإسماعيلي يحتاج لوقوف الأعضاء والمحبين خلفه، والوزارة تعمل على الخروج من الأزمة الحالية."

وقررت اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي مطلع هذا الشهر التقدم باستقالتها بعد الفشل في توفير المبالغ المطلوبة لإنهاء القضايا الدولية وفك القيد.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

أعلن 3 من أفراد اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي، عدولهم عن الاستقالة من إدارة النادي والاستمرار في أداء مهامهم داخل اللجنة.

وكان وزير الشباب والرياضة السابق، أسند مهام إدارة النادي إلى لجنة مؤقتة بعد إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة في شهر أكتوبر من العام الماضي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وتشكلت اللجنة المؤقتة التي قدمت استقالتها بعد 3 أشهر عمل، من 6 أفراد، قبل عدول 3 منهم عن الاستقالة.

الإسماعيلي وزارة الشباب والرياضة جوهر نبيل
