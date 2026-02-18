تشكيل أرسنال - 3 تغييرات من أرتيتا ضد ولفرهامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل الفريق لمواجهة ولفرهامبتون في لقاء مقدم من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ولفرهامبتون في ملعب مولينو في العاشرة مساءً.

وتقام المباراة بشكل مبكر عن موعدها في مارس المقبل بعد تأهل أرسنال لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأجرى أرتيتا 3 تغييرات في تشكيل الفريق إذ يبدأ بوكايو ساكا وويليام ساليبيا وجابرييل مارتينيلي بدلا من إيبريتشي إيزي وكريستيان موسكيرا ولياندرو تروسارد.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس – مارتن زوبيميندي – نوني مادويكي

الهجوم: جابرييل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – بوكايو ساكا

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي.

فيما يتذيل ولفرهامبتون الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق 18 نقطة عن مراكز البقاء وسط الكبار.