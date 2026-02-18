طريق بيراميدز - نهضة بركان يفوز في الدوري بعد العودة عقب أكثر من 3 أشهر

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

نهضة بركان

عاد نهضة بركان للمشاركة في مسابقة الدوري المغربي عقب توقف أكثر من ثلاثة أشهر.

وغاب نهضة بركان عن المسابقة الفترة الأخيرة منذ 9 نوفمبر بسبب توقف البطولة لمنافسات أمم إفريقيا بجانب خوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح نهضة بركان في تحقيق الفوز على نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف واحد من المباراة المؤجلة من الجولة السادسة.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن من خوض 7 مباريات فقط.

بينما تجمد رصيد نهضة الزمامرة عند 11 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق.

وفقد نهضة بركان 7 نقاط من المباريات التي خاضها في الدوري هذا الموسم.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

بينما بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في نفس الدور من المسابقة.

نهضة بركان الدوري المغربي بيراميدز
