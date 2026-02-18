تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال

حذر نادي ولفرهامبتون الجماهير الحاضرة لمواجهة الفريق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ولفرهامبتون، منافسه أرسنال العاشرة مساء اليوم الأربعاء، المقدم من الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وكشف ولفرهامبتون في بيان رسمي: "يُنصح المشجعون الذين سيحضرون مباراة الليلة ضد أرسنال بالتخطيط لرحلتهم بعناية، حيث يوجد تحذير جوي أصفر من تساقط الثلوج، ساري المفعول من الساعة 4 مساءً اليوم حتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس."

وأكمل البيان "يشمل التحذير أجزاءً من ويلز ووسط إنجلترا وجنوب جبال بينينز (التي تفصل شمال غرب إنجلترا عن شمال شرقها)، مع احتمال هطول أمطار وثلوج متفرقة خلال مساء الأربعاء وليلة الأربعاء".

وأضاف البيان "رغم أن احتمالية حدوث اضطرابات كبيرة تُقيّم حاليًا بأنها منخفضة جدًا، إلا أن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة في بعض المناطق."

وتضمن البيان 6 تحذيرات جاءت كالتالي:

"تحقق من تحديثات السفر مسبقاً، فقد تتأثر وسائل النقل العام."

"يرجى تخصيص وقت أطول من المعتاد لرحلتهم، مع احتمال حدوث تأخيرات عند الوصول والمغادرة."

"سافر بحذر، بما في ذلك ارتداء الملابس المناسبة والأحذية الملائمة."

"توخ الحذر داخل وحول منطقة الملعب، وخاصة في الأماكن التي قد تصبح فيها الأسطح جليدية أو مغطاة بالثلوج."

"تابع آخر التحديثات من مكتب الأرصاد الجوية قبل الانطلاق"

"سيواصل موظفو السلامة بالنادي مراقبة الأوضاع عن كثب طوال اليوم، ولكن لا توجد حاليًا أي مخاوف بشأن إقامة المباراة نفسها كما هو مخطط لها."

ويحتل أرسنال صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.