ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 18:30

كتب : FilGoal

ساديو ماني نهائي كأس الرابطة

استرجع ساديو ماني لاعب النصر السعودي السبب الذي دفعه للموافقة على عرض ليفربول في وقت سابق، عوضا عن الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وانضم ماني لـ ليفربول موسم 2016\2017 ليلعب بقميص الحُمر حتى صيف 2022.

وقال ساديو ماني في تصريحات لشبكة ESPN: "اتفقت على كل شيء مع مانشستر يونايتد، لكن تحدث معي يورجن كلوب مدرب ليفربول حينها، وهنا اختلف كل شيء".

وواصل "أقنعني كلوب بمشروع ليفربول وقتها، وتحدث معي عن المركز المفضل بالنسبة لي في الملعب، فقررت الذهاب للحُمر".

وأتم "مشروع ليفربول كان مقنعا بالنسبة لي بشكل كبير، وأردت أن أكون جزءا من هذا المشروع المميز، فقررت خوض التجربة".

وشارك ساديو ماني مع ليفربول في 269 مباراة، تمكن فيهم من تسجيل 120 هدفا وصناعة 46 آخرين.

وحقق النجم السنغالي مع ليفربول ألقاب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، بجانب السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية.

