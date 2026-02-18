منافس الأهلي - الجبالي: مرحبا بهم في ربع النهائي.. وكنت أركز على مستقبل سليمان

كشف شهاب الجبالي لاعب الترجي عن عدم علمه بمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بسبب تركيزه على مباراة مستقبل سليمان.

وأسفرت قرعة ربع النهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة الترجي التونسي.

وفاز الترجي على مستقبل سليمان بنتيجة 3-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 19 للمسابقة.

وقال شهاب الجبالي لاعب الترجي عبر موقع فوت 24 التونسي: "مواجهة الأهلي؟ لم أعلم بالأمر بسبب تركيزنا على مواجهة مستقبل سليمان في الدوري".

وتابع "مرحبا بالأهلي، مرحبا به".

وتقام مباريات ربع النهائي في مارس المقبل.

إذ تنطلق مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أو 14 مارس، بينما تقام مباريات الإياب يوم 20 أو 21 من الشهر نفسه.

ويخوض الأهلي مواجهة الذهاب في رادس، بينما مباراة الإياب على استاد القاهرة.