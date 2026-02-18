ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد

رفض مانشستر يونايتد طلب برشلونة بالحصول على 20 مليون يورو لشراء ماركوس راشفورد، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على المبلغ المتفق عليه، والبالغ 30 مليون يورو.

وأفادت "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض طلب برشلونة بتقليل قيمة شراء عقد راشفورد من 30 مليون يورو لـ 20 مليون مع إضافة بعض المتغيرات.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد أتم اتفاقه مع برشلونة قبل بداية الموسم على قيمة شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو إذا رغب الفريق الكتالوني بضمه نهائيا.

وغاب راشفورد عن مباراة برشلونة وجيرونا، والتي حقق بها جيرونا انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف، أفقد به برشلونة صدارته للدوري لصالح ريال مدريد.

وشارك راشفورد مع برشلونة بالموسم الحالي في 34 مباراة، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 آخرين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.