ذا صن: يونايتد يرفض طلب برشلونة بتقليل نسبة شراء راشفورد

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة ضد جوادالاخارا

رفض مانشستر يونايتد طلب برشلونة بالحصول على 20 مليون يورو لشراء ماركوس راشفورد، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن الحصول على المبلغ المتفق عليه، والبالغ 30 مليون يورو.

وأفادت "ذا صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد رفض طلب برشلونة بتقليل قيمة شراء عقد راشفورد من 30 مليون يورو لـ 20 مليون مع إضافة بعض المتغيرات.

وأكدت الصحيفة أن اليونايتد أتم اتفاقه مع برشلونة قبل بداية الموسم على قيمة شراء اللاعب مقابل 30 مليون يورو إذا رغب الفريق الكتالوني بضمه نهائيا.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - عودة رافينيا أمام جيرونا.. واستمرار غياب راشفورد فليك يحسم موقف راشفورد ورافينيا أمام جيرونا سيميوني: لا أهتم لغياب راشفورد.. وهذا أكثر ما أقدره في برشلونة فليك سيغيب عن مواجهة أتلتيكو.. برشلونة يعلن إصابة راشفورد

وغاب راشفورد عن مباراة برشلونة وجيرونا، والتي حقق بها جيرونا انتصارا ثمينا بهدفين مقابل هدف، أفقد به برشلونة صدارته للدوري لصالح ريال مدريد.

وشارك راشفورد مع برشلونة بالموسم الحالي في 34 مباراة، وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 13 آخرين.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد
نرشح لكم
بين بيليجريني وأربيلوا.. تعرف على المرشحن لـ مدرب الشهر في إسبانيا آس: برنامج غذائي خاص من برشلونة لـ يامال بسبب رمضان كومباني يكشف عن أفضل لحظة له مع بايرن ميونيخ أزمة في أبطال أوروبا.. وكيل بريستياني يدافع عن موكله ويحرج فينيسيوس جونيور فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
بين بيليجريني وأربيلوا.. تعرف على المرشحن لـ مدرب الشهر في إسبانيا دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: برنامج غذائي خاص من برشلونة لـ يامال بسبب رمضان دقيقة | الدوري الإسباني
كومباني يكشف عن أفضل لحظة له مع بايرن ميونيخ 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أجندة المصري في رمضان – 6 مباريات بين الدوري والكونفدرالية 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - الاتحاد يكشف جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر 54 دقيقة | رياضات أخرى
أزمة في أبطال أوروبا.. وكيل بريستياني يدافع عن موكله ويحرج فينيسيوس جونيور ساعة | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري ساعة | الدوري المصري
فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523606/ذا-صن-يونايتد-يرفض-طلب-برشلونة-بتقليل-نسبة-شراء-راشفورد