أجندة الزمالك في رمضان - 6 مباريات بينهم زيارة للكونغو بالكونفدرالية

يبدأ شهر رمضان المبارك غدا الخميس الموافق 19 فبراير الجاري.

ويخوض الزمالك خلال شهر رمضان 6 مباريات، تنطلق ثاني أيام رمضان.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة الزمالك لفريق أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي المسابقة.

كما يختتم الزمالك خلال شهر رمضان مشوار الدور الأول من مسابقة الدوري بخوض خمس مباريات.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات الزمالك في شهر رمضان:

الزمالك × حرس الحدود - 20 فبراير (2 رمضان) - الدوري المصري

زد × الزمالك - 24 فبراير (6 رمضان) - الدوري المصري

بيراميدز × الزمالك - 1 مارس (11 رمضان) - الدوري المصري

الزمالك × الاتحاد - 6 مارس (16 رمضان) - الدوري المصري

إنبي × الزمالك - 11 مارس (21 رمضان) - الدوري المصري

أوتوهو × الزمالك - 15 مارس (25 رمضان) - الكونفدرالية

وتقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 22 مارس وهو ثاني أو ثالث أيام عيد الفطر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة وبفارق 4 نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض مباراة أكثر.