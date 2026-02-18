أجندة بيراميدز في رمضان – تصل إلى 8 مباريات.. الدوري وكأس مصر ورحلة إلى المغرب

الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 17:54

كتب : FilGoal

بيراميدز

يبدأ شهر رمضان المبارك غدا الخميس الموافق 19 فبراير الجاري.

ويخوض بيراميدز خلال شهر رمضان 7 مباريات قد تصل إلى 8 حال خاض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا آخر أيام رمضان.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز لفريق الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
كأس مصر - تعديل موعد مباراة سيراميكا ضد الجيش.. وتحديد موعد نصف النهائي أجندة الأهلي في رمضان - قد تصل إلى 7 مباريات.. ختام الدور الأول من الدوري وزيارة تونس فيردناند مدافعا عن فينيسيوس: الاحتفال ليس جريمة راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع مدرب رين السابق

كما يختتم بيراميدز خلال شهر رمضان مشوار الدور الأول من مسابقة الدوري بخوض خمس مباريات، بالإضافة لمواجهة بتروجت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات بيراميدز في شهر رمضان:

بيراميدز × الجونة - 20 فبراير (2 رمضان) - الدوري المصري

غزل المحلة × بيراميدز - 24 فبراير (6 رمضان) - الدوري المصري

بيراميدز × الزمالك – 1 مارس (11 رمضان) - الدوري المصري

حرس الحدود × بيراميدز - 5 مارس (15 رمضان) - الدوري المصري

البنك الأهلي × بيراميدز - 9 مارس (19 رمضان) - الدوري المصري

الجيش الملكي × بيراميدز - 13 أو 14 مارس (23 أو 24 رمضان) - دوري أبطال إفريقيا

بتروجت × بيراميدز – 17 مارس (27 رمضان) – كأس مصر

بيراميدز × الجيش الملكي - 20 أو 21 مارس (30 رمضان أو 1 شوال) - دوري أبطال إفريقيا

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.

الدوري المصري كأس مصر رمضان بيراميدز أجندة بيراميدز
نرشح لكم
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز منافس الأهلي - الجبالي: مرحبا بهم في ربع النهائي.. وكنت أركز على مستقبل سليمان أجندة الزمالك في رمضان - 6 مباريات بينهم زيارة للكونغو بالكونفدرالية أجندة الأهلي في رمضان - قد تصل إلى 7 مباريات.. ختام الدور الأول من الدوري وزيارة تونس أوسكار رويز: تطوير الحكام لا يقتصر على منطقة بعينها.. والصعيد يملك طاقات واعدة الزمالك ينتقد الأخطاء التحكيمية في بيان رسمي "النادي لن يقف مكتوف الأيدي" "لن أفعل ذلك أبدا".. حسام عبد المجيد ينشر توضيحا بشأن مشادته مع عبد الله السعيد
أخر الأخبار
أزمة في أبطال أوروبا.. وكيل بريستياني يدافع عن موكله ويحرج فينيسيوس جونيور 45 ثاتيه | الكرة الأوروبية
أمين عمر حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري 2 دقيقة | الدوري المصري
فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحذير من ولفرهامبتون للجماهير قبل مواجهة أرسنال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس مصر - كاراسكو: لا يمكن أن أرفض اللعب لـ بلجيكا.. وأتلتيكو مدريد سيبقى في قلبي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماني يسترجع سبب تفضيله الانضمام لـ ليفربول عن مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
جلوبو: كوتينيو أبلغ فاسكو دا جاما بنيته فسخ تعاقده 45 دقيقة | أمريكا
بن شريفية: من الصعب بالنسبة لي مشاهدة الترجي أمام الأهلي في التلفاز 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) فولام 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 3 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 4 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة
/articles/523604/أجندة-بيراميدز-في-رمضان-تصل-إلى-8-مباريات-الدوري-وكأس-مصر-ورحلة-إلى-المغرب