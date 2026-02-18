أجندة بيراميدز في رمضان – تصل إلى 8 مباريات.. الدوري وكأس مصر ورحلة إلى المغرب
الأربعاء، 18 فبراير 2026 - 17:54
كتب : FilGoal
يبدأ شهر رمضان المبارك غدا الخميس الموافق 19 فبراير الجاري.
ويخوض بيراميدز خلال شهر رمضان 7 مباريات قد تصل إلى 8 حال خاض إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا آخر أيام رمضان.
وأسفرت القرعة عن مواجهة بيراميدز لفريق الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كما يختتم بيراميدز خلال شهر رمضان مشوار الدور الأول من مسابقة الدوري بخوض خمس مباريات، بالإضافة لمواجهة بتروجت في ربع نهائي كأس عاصمة مصر.
ويستعرض لكم FilGoal.com مباريات بيراميدز في شهر رمضان:
بيراميدز × الجونة - 20 فبراير (2 رمضان) - الدوري المصري
غزل المحلة × بيراميدز - 24 فبراير (6 رمضان) - الدوري المصري
بيراميدز × الزمالك – 1 مارس (11 رمضان) - الدوري المصري
حرس الحدود × بيراميدز - 5 مارس (15 رمضان) - الدوري المصري
البنك الأهلي × بيراميدز - 9 مارس (19 رمضان) - الدوري المصري
الجيش الملكي × بيراميدز - 13 أو 14 مارس (23 أو 24 رمضان) - دوري أبطال إفريقيا
بتروجت × بيراميدز – 17 مارس (27 رمضان) – كأس مصر
بيراميدز × الجيش الملكي - 20 أو 21 مارس (30 رمضان أو 1 شوال) - دوري أبطال إفريقيا
ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة.