أولمبيك آسفي: أخفينا العلم المغربي في الجزائر داخل ثلاجة صغيرة

كشف مصدر من نادي أولمبيك آسفي المغربي عن قيام بعثة الفريق بإخفاء العلم المغربي خلال تواجدها بالجزائر داخل ثلاجة صغيرة.

وعاد نادي أولمبيك آسفي بالتعادل أمام اتحاد العاصمة ليحجز الفريقين مقعديهما في ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال مصدر من نادي أولمبيك آسفي عبر صحيفة "الصباح" المغربية: "بعثة الفريق في الجزائر اضطرت إلى إخفاء العلم المغربي داخل ثلاجة صغيرة، حتى لا تصل إليها أيادي المخابرات الجزائرية".

وأضاف "آسفي عاد من الجزائر بالتعادل مع اتحاد العاصمة وتأهل الفريقين سويا إلى ربع نهائي الكونفدرالية".

وأتم "عددا من المسؤولين الجزائريين أصيبوا بصدمة كبيرة، بعدما شاهدوا الراية المغربية وسط الملعب، والتقط معها اللاعبون صورة قبل انطلاق المباراة".

وأقيمت مراسم القرعة يوم الثلاثاء في مقر اتحاد الكرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

وتشهد مواجهة المصري وبلوزداد ظهور نبيل الكوكي مدرب الفريق البورسعيدي أمام فريقه السابق.