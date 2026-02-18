عضو اللجنة التنفيذية لـ كاف: أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا

يرى سمير صبحة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن المنتخب المغربي تعرض للظلم في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بداية الشهر الجاري العقوبات الخاصة بمباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال (التفاصيل).

وقال سمير صبحة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر ذا جارديان: "أطلب من الاتحاد المغربي أن يغفر لنا الظلم الذي وقع عليه".

وأضاف "اللوائح لم تُحترم كما يجب في هذه المباراة لقد سُلب منهم حقهم. من الواضح أنه بعد مغادرة الفريق السنغالي، كان يجب معاقبة جميع اللاعبين ببطاقة صفراء".

وأتم تصريحاته "لا أقول إنه يجب عدم منح الكأس للسنغال، ما حدث قد حدث بالفعل ولا يمكن تغييره، لكن يجب وضع الأنانية جانبا والاعتراف بأن الفريق المغربي تعرض لظلم. بعد الاطلاع على لوائح البطولة، أنا متأكد من أن موقفي صحيح".

ورفض الاتحاد المغربي في بيانه العقوبات التي أصدرها كاف بحقه وحق الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وتقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باستئناف ضد العقوبات التي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال.

وكان منتخب السنغال قد خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر، وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي يحمل الرقم 100 في تاريخ أسود التيرانجا بأمم إفريقيا.

وتفوق منتخب السنغال لأول مرة على مستضيف البطولة بعد 5 محاولات سابقة دون فوز على صاحب الأرض.

وأصبح أسود التيرانجا أصحاب ثاني أطول سلسلة بدون خسارة في أمم إفريقيا برصيد 18 مباراة بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي بـ 24 مباراة.

ولا زال منتخب المغرب غائبا عن منصات التتويج في أمم إفريقيا منذ 50 عاما والتتويج بلقب 1976.